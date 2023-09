We wtorek po południu kanał "Wspólnota Kolejarzy Białorusi" opublikował informację o tajnych transportach z Federacji Rosyjskiej, które docierają na Białoruś. Kanał jest źródłem, które wielokrotnie było cytowane przez niezależne media na Białorusi w tym "Białoruski Hajun". Informacje o transportach mają pochodzić od osób bezpośrednio zaangażowanych w ich organizację.

Od czerwca mają być dowożone podzespoły i części wyposażenia potrzebne do obsługi zestawów broni jądrowej . Jednocześnie Rosja kontynuuje wysyłanie Białorusi systemów Iskander-M , zdolnych do wystrzeliwania głowic taktycznych.

Tajna procedura atomowych transportów

Rosjanie starają się zachować jak największą tajemnicę, dlatego transporty przewożone są małymi składami, od trzech do sześciu wagonów . To nie wszystko, bo Rosjanie regularnie zmieniają rozkład i listy przewozowe .

Zmiana informacji o składzie następuje w kilku punktach, również wtedy, gdy pociąg jest jeszcze na terytorium Rosji. Białoruscy kolejarze podkreślają, że miana listu na ich terenie odbywa się w co najmniej dwóch punktach - na granicy oraz przed pierwszą mijaną stacją na Białorusi . Wówczas zmienia się także oznaczona w dokumentach stacja docelowa.

Na przełomie sierpnia i września kolejarze odnotowali co najmniej pięć takich transportów : 26 sierpnia, 4 września i 5 września. Ostatni dzień był szczególny, bo pojawiły się dwa dodatkowe składy, w przypadku których zatajano stację docelową.

Pociągi te dojechały do dwóch stacji: Baranowicze i Łuniniec. Druga leży zaledwie 50 kilometrów od granicy z Ukrainą. Co więcej, z informacji kanału kolejarzy wynika, że na przełomie października i listopada dojdzie do trzech kolejnych transportów.