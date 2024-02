W wywiadzie udzielonym "Super Expressowi" Władysław Kosiniak-Kamysz podzielił się niezbyt optymistyczną wizją przyszłości, w której może dojść do ewentualnej wojny w Rosją.

Władysław Kosiniak-Kamysz o wojnie z Rosją: Zakładam nawet najgorszy scenariusz

- Zakładam każdy scenariusz, a najbardziej poważnie traktuję te najgorsze. Taka jest rola ministra obrony w sytuacji, w której się znajdujemy dzisiaj. To nie są słowa rzucane na wiatr. Staram się je bardzo ważyć, szczególnie odkąd zostałem ministrem obrony. Sytuacja na świecie jest bardzo poważna. To nie tylko Ukraina, to także obszary Morza Czerwonego i Pacyfiku - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.