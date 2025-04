Nastąpiło to po miesiącach opóźnień ze strony niemieckich władz i ogólnokrajowej debacie, czy powinni dostarczać Ukrainie ciężką broń. K anclerz Olaf Scholz ostatecznie się na to zgodził, kiedy USA ogłosiły wysłanie na front amerykańskich czołgów Abrams.

Według ukraińskich wojskowych Leopardy 2 - podobnie jak inne czołgi - są podatne na ataki dronów. Jednak skomplikowana konstrukcja niemieckiej maszyny utrudnia jej naprawę na polu bitwy. To oznacza, że uszkodzone czołgi muszą być wysyłane do mechaników na zachodzie Ukrainy lub do Polski.

"Głównym problemem z Leopardami 2 przekazanymi Ukrainie jest to, że jest ich zbyt mało. Jeśli jeden lub dwa wymagają naprawy, to duża część tego, co ma Ukraina, nagle zostaje wyłączona z użytku na jakiś czas" - powiedział w rozmowie z "The Telegraph"

Sergej Sumlenny. Dyrektor zarządzający w European Resilience Initiative Center co miesiąc odwiedza linię frontu.