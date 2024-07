Jak przekonuje Dmytro Gordon, projekt traktatu, który ma zakładać natychmiastowe zawieszenie broni został przekazany do Waszyngtonu przez rosyjskiego ministra spraw wewnętrznych Wołodymyra Kołokolcewa. Miało do tego dojść przed kilkoma dniami.

Zgodnie z dokumentem i dotychczasową narracją, w traktacie pokojowym znalazły się zapisy dotyczące uznania przez Ukraińców, że obwody doniecki i ługański są częścią Federacji Rosyjskiej. Podobnie jak w kremlowskim przekazie, władze w Kijowie miałyby obowiązek wpisania do konstytucji tzw. statutu państwa niezaangażowanego, co zablokowałoby możliwość wstąpienia do NATO i innych sojuszów wojskowych.