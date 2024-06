"Prezydent Trump wielokrotnie powtarzał, że głównym priorytetem jego drugiej kadencji będzie osiągnięcie porozumienia w sprawie jak najszybszego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Prezydent Trump uważa, że kraje europejskie powinny ponosić większą część kosztów związanych z konfliktem , ponieważ Stany Zjednoczone zapłaciły znacznie więcej, co jest nieuczciwe wobec naszych podatników" - przekazał szef kampanii Trumpa na prośbę serwisu Voice of America.

Donald Trump wskazał swój priorytet. Ma przywrócić pokój

W przesłanym komunikacie zaznaczono, że Trump "zrobi wszystko, co konieczne, aby przywrócić pokój i amerykańską siłę na arenie światowej ".

Według informacji sztabu jej kandydat na prezydenta jest "jedyną osobą", która może doprowadzić do pokoju. "Wojna między Rosją a Ukrainą nigdy by nie nastąpiła, gdyby prezydentem był Donald Trump. To bardzo smutne" - stwierdzono.