Białoruś oficjalnie przyznaje, że podtrzymuje kontakty z władzami Ukrainy , tłumacząc, co na tym zyskuje.

- To kanały, które pozwalają nam, Rosjanom wymieniać jeńców wojennych, utrzymywać kontakty na poziomie humanitarnym. To normalne kontakty. Pracujemy nad tym razem z Rosjanami - powiedział Alaksandr Łukaszenka cytowany przez RIA Nowosti.

Alaksandr Łukaszenka odpowiada ukraińskiej armii: Niech spróbują

Łukaszenka nawiązał też do słów ukraińskiego deputowanego Ołeha Dundy, który sugerował, że ukraińska armia powinna wkroczyć na Białoruś.

- Cóż, niech spróbują. Czekamy na nich. Ale muszę wam powiedzieć, że jeśli ktoś, jak mówię, jęczy, to są to ludzie, którzy nie podejmują żadnych decyzji. To tylko zwykłe bełkotanie - powiedział, cytowany przez białoruską agencję Belta.