Last dance Joe Bidena. Przed Trumpem może uruchomić lawinę decyzji

Joe Biden może stać się "najmniej kulawą kaczką w historii" - oceniła analityczka Jessica Berlin. "The Kyiv Independent" spytał ekspertów, co odchodzący prezydent USA mógłby zrobić dla Ukrainy w ostatnich miesiącach swojej kadencji. Specjaliści zwrócili uwagę na takie kwestie jak pomoc finansowa i wojskowa oraz zgoda na użycie zachodnich pocisków dalekiego zasięgu na terytorium Rosji. "Cokolwiek może trafić do Ukrainy, musi trafić teraz" - czytamy.