Jak twierdzą dziennikarze "Financial Times", powołując się na źródła bliskie władzom w Belgradzie, w najbliższych miesiącach do dyspozycji Sił Zbrojnych Ukrainy możne zostać wyeksportowana broń i amunicja, której wartość szacowana jest na 800 milionów dolarów . Sprzęt ma zostać wykupiony przez kraje Zachodu, a następnie przekazany do Kijowa.

- To część naszego ożywienia gospodarczego i to jest dla nas ważne. Tak, eksportujemy naszą amunicję (...) Mieliśmy wiele kontaktów z Amerykanami, Hiszpanami, Czechami i innymi krajami. To, co ostatecznie z tym zrobią, to ich sprawa - podkreślił.