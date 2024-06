Korea Południowa może dostarczyć broń Ukrainie. Wszystko zależy od Rosji

- Chciałbym podkreślić, że wszystko zależy od tego, co zrobi Rosja. Czy pozostanie dla nas jakaś granica, jeśli Rosja przekaże Korei Północnej broń precyzyjną? - powiedział Chang w telewizji KBS, cytowany przez agencję Yonhap.

Poproszony o sprecyzowanie, jaką broń rząd Korei Południowej może dostarczyć Ukrainie, Chang powiedział, że "może istnieć wiele kombinacji", ale "byłoby przedwcześnie mówić, co konkretnie, ponieważ podważyłoby to naszą przewagę nad Rosją".

Korea Poludniowa może dostarczyć broń Ukrainie. Groźby Putina

Władimir Putin podczas wizyty w Azji Wschodniej zagroził, że wsparcie dla Ukrainy będzie równoznaczne z przystąpieniem do konfliktu. Zapowiedział także, że Rosja odpowiednio zareaguje na takie działania.

- Jeśli chodzi o dostawy śmiercionośnej broni do strefy działań wojennych w Ukrainie, byłby to bardzo duży błąd. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. A jeśli się stanie, my również podejmiemy odpowiednie decyzje, które raczej nie zadowolą obecnych przywódców Korei Południowej - zapowiedział.