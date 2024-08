F-16 są już na wojnie w Ukrainie. Oficjalne potwierdzenie

- Często w odpowiedzi słyszeliśmy słowo "niemożliwe", a mimo to, umożliwiliśmy to, co było naszą ambicją. Teraz to rzeczywistość, rzeczywistość na naszym niebie - podkreślił prezydent Ukrainy.

Wojna na Ukrainie. Wołodymyr Zełenski: Spodziewamy się dodatkowych F-16

W dalszej części wypowiedzi Wołodymyr Zełenski przyznał, że choć Siły Zbrojne Ukrainy cieszą się z pierwszych dostaw, to jednak liczba samolotów jest zbyt mała, by zdecydować o przewadze na linii frontu .

- Jak dotąd liczba F-16, które posiada Ukraina i liczba pilotów, którzy zostali już przeszkoleni, są niewystarczające. Dobrą wiadomością jest to, że spodziewamy się dodatkowych F-16. Pozytywną rzeczą jest to, że wielu naszych chłopaków już teraz jest w treningu. To znaczy, szkolą się (...). Naprawdę wierzę, że nasi partnerzy znajdą okazję, aby to rozszerzyć o platformę szkoleniową i edukacyjną dla naszych pilotów. Nie tylko pilotów, ale też inżynierów. To dla nas bardzo ważne - podkreślił.