- Musimy potwierdzić w sposób jednoznaczny - i zrobimy to - pełne wzajemne wsparcie w konfrontacji ze złem. Nie ma rzeczy ważniejszej niż wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskiej napaści. To jest sprawa absolutnie numer jeden - powiedział w Kijowie premier Donald Tusk zaraz po złożeniu hołdu poległym w wojnie z Rosją .

Tusk w Kijowie: Mówił o "śmiertelnym starciu ze złem"

- Mamy też do omówienia wiele spraw dwustronnych. Są pewne konflikty interesów i będziemy o tym rozmawiali, ale w duchu nie tylko przyjaźni, ale i z nastawieniem, aby jak najszybciej rozwiązać te problemy. Dla mnie bardzo ważne jest budowanie takiego poczucia, że Polska jest najbardziej wiarygodnym, najstabilniejszym sojusznikiem Ukrainy w tym śmiertelnym starciu ze złem - powiedział Donald Tusk.

- Tak naprawdę w Kijowie jestem także po polskie bezpieczeństwo. To nie jest sprawa wyłącznie Ukrainy, a całego wolnego świata, Polski w szczególności ze względu na geografię. Jest o czym rozmawiać, ale ważne jest, żebyśmy wszyscy mieli przekonanie, że rozmawiają dwaj przyjaciele, którzy potrafią rozwiązywać kwestie sporne - dodał. - Będziemy rozmawiać m.in. jak zmobilizować Zachód do bardziej energicznych działań. To jest jeden z podstawowych celów mojej wizyty - podsumował w rozmowie z mediami premier Tusk.