Brytyjski minister obrony Grant Shapps wezwał Niemcy do przekazania Ukrainie rakiet Taurus, aby ta mogła uderzyć w okupowany Krym. "Chciałbym zobaczyć wszystkich naszych partnerów, w tym Niemcy, którzy wprawdzie mają możliwości dostarczenia broni dalekiego zasięgu, ale nie pozwalają na jej użycie na Krymie, który jest częścią Ukrainy. Myślę, że to należy najpierw zmienić - ocenił minister cytowany przez ukraińską agencję Unian.

Wielka Brytania oczekuje współpracy. Wskazała na słabość Rosji

Minister stwierdził, że Ukraina nie może czekać na pomoc Zachodu i wezwał wszystkich sojuszników do jej szybkiego wsparcia . W poniedziałek w mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym podał sposób na zatrzymanie wojennych działań Rosji .

"Całkowita mobilizacja gospodarki przez Putina jest po prostu nie do utrzymania. I on o tym wie" - zaznaczył Shapps. "Jeśli wszyscy sojusznicy spełnią zobowiązanie Wielkiej Brytanii do utrzymania wsparcia dla Ukrainy przez następne 6 lat, będziemy mogli wykorzystać tę słabość i uniemożliwić rosyjskiej gospodarce kontynuowanie wysiłków wojennych" - wyjaśnił.