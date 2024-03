Tymczasem broń dalekiego zasięgu zdaje się dla Kijowa "kluczowa" z uwagi na możliwość atakowania rosyjskich celów bez konieczności doprowadzania do bezpośrednich starć. Dysponujące zasięgiem do 500 km pociski Taurus od maja 2023 roku są głównym punktem szeroko zakrojonej dyskusji - to właśnie wtedy Ukraina zwróciła się do Berlina z oficjalną prośbą o ich przekazanie.