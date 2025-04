W poniedziałek na popularnym wśród turystów tatrzańskim szczycie grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 95 cm . To oznacza, że w ciągu jednej doby ubyło go 10 cm - podaje IMGW.

"Podczas zimy 2024/2025 taka sytuacja nie miała miejsca. [...] Chłodny kwiecień starał się nadrobić to, co przegapiła ciepła i sucha zima " - informował wówczas IMGW.

Od początku tygodnia jest ciepło i prędko się to nie zmieni. W poniedziałek w centrum kraju będzie około 21 stopni, a na zachodzie i południu będzie do 22-23 st. C. Wtorek również będzie ciepły, z temperaturami od 16-17 stopni na południowym wschodzie, około 20 na zachodzie, do 21-22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie.