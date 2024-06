Rozmowy Ukraina-Rosja. Nie dojdzie do nich w najbliższym czasie

To odniesienie do piątkowego komunikatu z Kremla - Władimir Putin podczas wystąpieniu prezydenta Rosji przed przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji stwierdził, że armia rosyjska wstrzyma ogień, jeśli ukraińskie wojska wycofają się z okupowanych przez Rosję terytoriów, a Kijów zobowiąże się do niewstępowania do NATO.