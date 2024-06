Chiny nieobecne na szczycie pokojowym ws. Ukrainy. Ujawniono powody

- Jasne jest to, że Chin tutaj nie ma i przypuszczam, że nie ma ich tutaj, ponieważ Władimir Putin poprosił ich, aby tutaj nie przyjeżdżali - powiedział. - A oni zobowiązali się, by tak zrobić - ocenił Sullivan cytowany przez Associated Press.