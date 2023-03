A w połowie 2022 roku dwa dalekobieżne pociągi znalazły się na tym samym torze w Zabierzowie między Krakowem a Katowicami. "Rynek Kolejowy" podawał, że gdy się zatrzymały, dzieliło je 100 metrów.

Niemcy dają kolei więcej. A i tak mają problemy

Tymczasem wiceszef PLK wśród reform po Szczekocinach wymienia nagrywanie rozmów dyżurnych z maszynistami, system wspomagania pracy dróżnika przejazdowego oraz nowe podejście do poprawy bezpieczeństwa na kolei.

Zdjęcie Jedna z lokomotyw uczestniczących w katastrofie pod Szczekocinami / Artur Barbarowski / East News

- Uruchomiliśmy też symulator urządzeń sterowania ruchem oraz łączności, na którym szkolą się dyżurni ruchu, ćwicząc chociażby zachowanie w sytuacjach kryzysowych - informuje Interię Mirosław Skubiszyński.

W 2020 roku, tuż przed pierwszym lockdownem, w pomorskim Szymankowie pociąg uderzył w drezynę, przez co zginęło dwóch kolejarzy. Czy ten i inne incydenty świadczą, że procedury nie działają? A może fakt, iż przy takiej liczbie zdarzeń tylko w jednym odnotowano ofiary śmiertelne, jest znakiem, że dla kolei zasady są jak amen w pacierzu?

- Niemcy świetnie dofinansowują kolej, a też dochodzi u nich do różnych zdarzeń, na szczęście nie bardzo dramatycznych. W Polsce pod względem bezpieczeństwa nie jest źle - im bliżej większego miasta, tym z bezpieczeństwem lepiej, gorzej jest więc na peryferiach. Od tej zasady wymyka się nieco Szczecin - odpowiada Bartosz Jakubowski.

Jego zdaniem "największa patologia" rodzi się na średnim szczeblu zarządzania bezpieczeństwem ruchu. - Tam nie zawsze dotarły wszystkie zmiany, ale na tym pułapie da się jeszcze coś zrobić, zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. O wypadek łatwiej, gdy trwa przebudowa albo remont. Lecz z drugiej strony w Poznaniu regularnie występuje awaria lokalnego centrum sterowania, ale incydenty się nie zdarzają - zaznacza.

Kiedy europejski system w Polsce? "Nie da się w ciągu roku"

Bartosz Jakubowski odnosi się też do śmiertelnego wypadku w Szymankowie. - W Trójmieście i okolicach wymieniono urządzenia i nie dochodzi tam do takich zdarzeń, poza tym jednym. Akurat w Szymankowie część sprzętu pominięto - spostrzega.

Zdjęcie Fotografia wykonana po wypadku w Szymankowie / Polsat News / Polsat News

Pod hasłem, że polska kolej jest bezpieczna, podpisuje się Maciej Michnej. - Także gdy porównamy ją do istniejącej w innych państwach. Przecież do katastrof dochodzi również we Francji, w Hiszpanii, a 1 marca wydarzyła się w Grecji - mówi.

Precyzuje, że zaawansowane systemy, jak ETCS (Europejski System Sterowania Pociągiem) wdrażane są na magistralnych liniach stopniowo. - Nie da się tego zrobić w ciągu roku, potrzeba od kilku do kilkunastu lat i sporych nakładów finansowych. W Grecji systemy bezpieczeństwa - podobnie jak w Polsce - również są w ciągłej modernizacji - stwierdza.

"Wolność" dla lokomotyw. To wizja przyszłości

Wymieniony przez naszego rozmówcę ETCS pojawia się na kolejnych szlakach w Polsce i innych państwach. Na linii Ateny-Saloniki, gdzie doszło do tragedii na torach, ma zostać uruchomiony w tym roku. To pierwsza jaskółka kolei przyszłości, której zasady wymienia Wojciech Gamon.

Zdjęcie Obrazki z Grecji przypominają sceny, które 11 lat temu widzieliśmy w Szczekocinach / EPA/ACHILLEAS CHIRAS / PAP

- ETCS ma zastąpić człowieka w podejmowaniu decyzji o ruchu pociągów, a maszynistę sprowadzić do roli nadzorcy jadącego pojazdu. System można porównać do czwartej linii metra w Budapeszcie, gdzie pociągi jeżdżą bez kierującego. W ramach ETCS najwyższego poziomu lokomotywa będzie "sama" przyspieszać, zwalniać i zatrzymywać się w zależności, czy dany odcinek jest zajęty przez inny pociąg, czy nie. Miejmy jednak na uwadze, że wprowadzanie tak dużej rewolucji to trudna, bolesna rzecz - zauważa Maciej Michnej.

Jak jednocześnie nadmienia, liczba incydentów w Polsce "to dowód, że system nie działa do końca właściwie". - Wyprawienie dwóch pociągów na ten sam tor jest karygodnym błędem, nawet jeśli nie dojdzie do zderzenia. Z przestrachem stwierdzam: niebezpiecznych sytuacji jest bardzo dużo, a o nich się nie mówi, bo nie dochodzi do tragedii - alarmuje.

"Auta, a nie kolej!". I teraz widzimy tego skutki

Wojciech Gamon sugeruje, że u podstaw problemu leżą likwidacja szkół kolejowych, jak i niedostateczne wynagrodzenia pracowników. - Pensje nie są najlepsze. Wyjątkiem są maszyniści zarabiający relatywnie dobrze, co wynika z bardzo dużego popytu. Jednak już nastawniczowie albo dyżurni ruchu nie zarabiają kolosalnych pieniędzy, a odpowiedzialność ponoszą ogromną - ocenia.

Specjalista z Politechniki Śląskiej wskazuje równocześnie na ogrom błędów politycznych i strategicznych w kwestii kolei.

Nie do końca wiadomo, dlaczego odeszliśmy od pociągów. Poziom dofinansowania sieci kolejowej - kręgosłupa systemu transportowego - jest niewspółmierny do pieniędzy na transport drogowy. Nagle w ostatnich latach kolej objawiła się jako ekologiczna i bezpieczna. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie wszystko da się załatwić samochodami dr inż. Wojciech Gamon

Czy głęboka przebudowa struktury bezpieczeństwa na kolei jest konieczna? Spójrzmy na mapę miejscowości, w których po 1945 roku doszło w Polsce do największych katastrof na torach.

Najwięcej osób (67) zginęło w 1980 roku. W Otłoczynie zderzyły się wtedy składy towarowy oraz pasażerski. Maszynista tego pierwszego pociągu Mieczysław Roschek - po 25 godzinach służby - ruszył bez pozwolenia, co spowodowało kolejowy kataklizm (więcej przeczytasz tutaj).

Zdjęcie / INTERIA.PL

Radiostop ratuje życie

Większość zdarzeń przypada na czasy Polski ludowej, a ostatnie z nich to Szczekociny, już w III RP.

- Poważne wypadki są coraz rzadsze i oby tak zostało. Ich czarna seria przypadła na lata, gdy niedofinansowanie kolei zaczęło być najbardziej widoczne. Zwalczono demony PRL-u, jak pracę ponad siły, często nietrzeźwych kolejarzy, ale nie pokonano tego, że nie ma pieniędzy. Większość wypadków z lat 2010-2012 to skutek braku środków na szkolenia, odpowiedni sprzęt czy godne opłacenie etatów - sądzi Bartosz Jakubowski.

Wśród technologicznych sukcesów wyróżnić można systemy pozwalające zdalnie zatrzymać pociąg, gdy ktoś zauważy, że może dojść do zderzenia. Taki hamulec na odległość nazywa się "radiostop".

- Dawniej, gdy skład minął semafor wskazujący "Stój!", dyżurny ruchu mógł tylko zaalarmować innych dyżurnych. Jeśli jednak nadjeżdżający z naprzeciwka pociąg minął już posterunek tych drugich, wjechał na ten sam tor i skierował się na zderzenie czołowe, nie dało się nic zrobić - mówi Maciej Michnej.

Wideo youtube

Grecki minister odszedł. Co stałoby się w Polsce?

Poruszmy jeszcze kwestię odpowiedzialności. Za Szczekociny przypłacili pozbawieniem wolności dyżurni ruchu. Po niedawnej katastrofie w Grecji zatrzymano zawiadowcę stacji Larisa, a do dymisji podał się tamtejszy minister transportu Kostas Karamanlis.

- Rezygnacja jest moim obowiązkiem i minimum, co mogę zrobić, aby uczcić pamięć ofiar. Biorę odpowiedzialność za wieloletnie niepowodzenia państwa (w zakresie bezpieczeństwa kolejowego - red.) - argumentował grecki polityk.

Co wydarzyło się w Polsce po 3 marca 2012 roku, poza skazaniem szeregowych pracowników PKP PLK? - Teoretycznie zwolniono dyrektora zakładu kolejowego w Kielcach, ale znalazł nową posadę w centrali. Była to więc degradacja, a nie całkowite wyrzucenie z pracy - odpowiada Bartosz Jakubowski.

Zgodnie z jego wiedzą od kiedy kolej przeszła pod polską administrację po I wojnie światowej, ani razu nie zdarzyło się, by najwyżej postawiony urzędnik złożył dymisję po katastrofie. - Teraz nie ma mowy, by ze stanowiska rezygnował minister infrastruktury, prezes PKP S.A. albo ktoś inny, zresztą po wypadkach drogowych jest tak samo - kwituje.

Zdjęcie Akcja ratunkowa po katastrofie pod Szczekocinami / Polsat News / Polsat News

Wypadki na kolei. PKP PLK: Maleje liczba tych z naszej winy

Zdaniem Mirosława Skubiszyńskiego działania podjęte przez PLK po katastrofie pod Szczekocinami przyczyniły się do wzrostu bezpieczeństwa na sieci kolejowej.

- Od 2012 roku liczba wypadków z winy zarządcy infrastruktury zmalała czterokrotnie. W 2012 roku odnotowano 87 wypadków, a w zeszłym - 22. Od zdarzenia w Szczekocinach do końca lutego tego roku nie było śmiertelnego zdarzenia wynikającego z funkcjonowania systemu kolejowego np. wykolejenia lub kolizji pociągów - podsumowuje wiceprezes PLK.

Przypomnijmy, że w Szymankowie w 2020 roku zginęło dwóch kolejarzy. Jednak faktycznie od szczekocińskiego koszmaru żaden pasażer pociągów nie poniósł śmierci wynikłej z katastrofy lub innego nieszczęśliwego wypadku.

Wiktor Kazanecki

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz: wiktor.kazanecki@firma.interia.pl