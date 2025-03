Funkcjonariusze piaseczyńskiej drogówki w ubiegłym tygodniu zostali wezwani do zdarzenia, do którego na przejeździe kolejowym w Zalesiu Górnym przy ul. Pionierów. W zgłoszeniu poinformowano o wyłamanej rogatce i nietrzeźwym kierowcy , którego ujęli świadkowie zdarzenia.

44-latkowi w potrzasku postanowił pomóc przypadkowy świadek, który nie wiedział, jak doszło do sytuacji. Wyłamał on jedną z rogatek i umożliwił mężczyźnie opuszczenie przejazdu kolejowego . Na całe szczęście, bo chwilę później przejechał tamtędy pociąg. Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Nieodpowiedzialnego kierowcę czekały przykre konsekwencje. Został on ukarany mandatem w wysokości 2 tys. złotych i 10 punktami karnymi . Mężczyzna skomentował całą sytuację, uznając, że to "najdroższe zdjęcie, jakie kiedykolwiek zrobił".

Policjanci określili sytuację jako smutny przykład "skrajnej nieodpowiedzialności". "Przejazd kolejowy to nie miejsce na zdjęcia, a każda chwila nieuwagi może skończyć się tragedią. Zamykanie przejazdu kolejowego to nie przypadkowy kaprys - to zabezpieczenie, które może uratować życie. Wyłamanie rogatki to nie tylko szkoda materialna, ale też realne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu" - podkreśliła policja.