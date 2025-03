Za nami zimna noc , zwłaszcza w środkowej części Polski. Najzimniej było w Łodzi, gdzie temperatura spadła do -4 stopni Celsjusza. Przy gruncie mróz był jeszcze większy i wyniósł -7 stopni w Łodzi i Ostrołęce. Ponieważ pogodę wciąż będzie kształtował wyż, dzień będzie przeważnie słoneczny i ciepły .

"O poranku miejscami utrzymuje się gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200-300 m. Zachowajcie szczególną ostrożność w czasie przemieszczania się " - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Piątek będziespokojny i ciepły w większości kraju. Na terenach podgórskich będzie od 10 do 13 st. C, zaś w reszcie Polski termometry pokażą od 12 do 16 stopni. Nie powinno padać. Ewentualne słabo pokropić może tylko lokalnie na krańcach południowych.