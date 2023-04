W poprzednim zestawieniu na wyraźnym prowadzeniu uplasowała się lewa strona sceny politycznej. Liderem wśród polityków była Wanda Nowicka, która ze swoją niepolityczną rolką zdobyła ponad dwa miliony wyświetleń. Z kolei na pierwszym miejscu wśród partii znalazła się Razem z filmikiem o strajku kierowców w Niemczech i akcji grupy Rutkowskiego.

Obecne zestawienie zamyka pierwszy miesiąc naszych obserwacji, dlatego czas na małe podsumowanie i wnioski z przełomu marca i kwietnia. Widać pewne powtarzające się wahadło - potwierdza się ono także w najnowszej klasyfikacji, którą - na przekór poprzedniej - jednoznacznie otwiera prawa strona.

Polityczny przegląd TikToka: Sławomir Mentzen wyraźnym liderem. Sebastian Kaleta debiutuje

Ostatni ranking kwietnia jednogłośnie należy do Sławomira Mentzena. Lider Nowej Nadziei przebił nieosiągnięty dotychczas przez nikogo wcześniej pułap trzech milionów wyświetleń i to - co istotne - w ciągu niecałych 24 godzin. Do przedstawiciela Konfederacji należy również druga najpopularniejsza rolka. Przyjrzymy się jednak tylko tej najchętniej odtwarzanej. To już drugi taki przypadek w naszych zestawieniach i po raz drugi dokonał tego właśnie Mentzen.

Zdjęcie Konfederacja deklasuje konkurencję / Adam Chełstowski / Agencja FORUM

Lider Nowej Nadziei tłumaczy na nagraniu w obrazowy sposób, ile firma musi przeznaczyć pieniędzy na pracownika, który zarabia pięć tysięcy złotych brutto. Mentzen odlicza konkretne sumy i wrzuca je do koszów. Widać na nich nazwy poszczególnych podatków i instytucji, do jakich pracodawcy wnoszą opłaty, będące częścią składową naszych pensji. - Zostają wam resztki, którymi możecie dopiero dysponować po swojemu. Tak właśnie PiS łupi Polaków - kwituje.

No kolejnym miejscu znalazł się debiutant - to Sebastian Kaleta z Solidarnej Polski, która niebawem oficjalnie zmieni swoją nazwę na Suwerenna Polska. W długim, prawie czterominutowym materiale wiceminister sprawiedliwości mówi o unijnych regulacjach w ramach pakietu Fit for 55. - To nie jest ratowanie planety, to jest bieda. Bieda przede wszystkich Polaków, bo uderzy on przede wszystkim w Polskę - stwierdza, wyliczając opłaty, jakie wynikają z programu UE. Wideo obejrzano 1,1 mln razy.

Zdecydowanie mniej wyświetleń, bo niespełna 750 tys. zdobyła rolka Michała Kołodziejczaka dotycząca konwojów ukraińskiego zboża. Jeszcze dalej znalazł się materiał Wandy Nowickiej, a 10 raz mniej osób niż wideo Kalety obejrzało TikToka Donalda Tuska.

Najpopularniejsze partie na TikTok'u. Konfederacja i PiS na czele

Na pierwszym miejscu wśród partii politycznych znalazła się rolka Konfederacji, jaką opublikowano na drugim oficjalnym koncie partii. Przedstawiono na niej urywek rozmowy Bogdana Rymanowskiego z minister Anną Moskwą, która tłumaczy, że inflacja jej nie dotknęła, ponieważ robi zakupy w "lokalnym sklepie poza siecią". - To jakaś absurdalna, piramidalna bzdura - ocenił polityk partii Konrad Berkowicz. TikToka w ciągu dwóch dni obejrzano 835,5 tys. razy.

Kolejny wynik uzyskał materiał Prawa i Sprawiedliwości. Na wideo widzimy posłankę Martę Kubiak, w opinii której "kibice przyczynili się do upadku rządów Platformy". Przy akompaniamencie nieprzychylnych Donaldowi Tuskowi przyśpiewek polityk przekonuje, że PO odbierała piłkarskim fanom wolność słowa i zabraniała wjazdu do miast, w jakich znajdował się były premier. - Tymczasem takich kibiców, jak mamy w Polsce, zazdrości nam cały świat - ocenia Kubiak na rolce, którą zdobyła 390,3 tys. wyświetleń.

Partia rządząca już w szóstym zestawieniu z rzędu nie znika z podium. Pozostałe ugrupowania zdobyły wyraźnie niższe rezultaty, dlatego nie prezentujemy ich w tej klasyfikacji.

Trzecie miejsce zajęła wprawdzie Lewica, lecz uzyskała zaledwie 29,3 tys. wyświetleń.

Polityczny przegląd TikToka. Podsumowanie pierwszego miesiąca

Po pierwszym miesiącu naszych zestawień widzimy, że spośród polityków najczęściej pojawiali się Sławomir Mentzen oraz Donald Tusk.

Obaj na sześć rankingów znaleźli się w nich po cztery razy. Przewagą lidera Nowej Nadziei jest jednak fakt, że dwukrotnie zajmował on pierwsze miejsce - i to deklasując konkurencję. Szef PO na prowadzeniu był tylko raz.

Częściej od przewodniczącego Platformy Obywatelskiej na pierwszym miejscu pojawiała się Wanda Nowicka. Była wicemarszałek Sejmu znalazła w naszej klasyfikacji dwukrotnie - za każdym razem na czele. Raz liderem był natomiast lider Wolnościowców Artur Dziambor.

Najpopularniejsze Lewica i Konfederacja. Stabilna pozycja PiS

Jeśli spojrzymy na partie, okazuje się, że po sześciu zestawieniach na pierwszym miejscu plasuje się Lewica, która dwukrotnie była pierwsza, a raz zajęła drugą pozycję. Tuż za nią Konfederacja również z dwoma zwycięstwami, lecz z jedną trzecią pozycją.

Po jednym razie wygrała Partia Razem i AgroUnia - były to póki co pojedyncze występy. Raz na drugiej pozycji pojawiła się także Młoda Polska.

Nieustannie z kolei w każdej klasyfikacji pojawia się Prawo i Sprawiedliwość - PiS był cztery razy drugi i dwa razy trzeci.

TikTok: Najgorętsze tematy mijającego miesiąca

Do najpopularniejszych tematów pierwszego miesiąca zaliczyć należy przede wszystkim szeroko pojętą krytykę obozu władzy - wytykanie błędów czy niespełnionych obietnic. Równie gorącą kwestią okazała się inflacja , w tym niskie pensje, emerytury i renty.

Nie zabrakło również tematu ukraińskiego zboża - co poruszała głównie AgroUnia i jej szef Michał Kołodziejczak. Poza tym pojawiały się wolność gospodarcza, wolność słowa i edukacja, a także krytyka UE czy tematyka światopoglądowa, jak aborcja.

Pierwsze sześć rankingów pokazało również pewną zależność. Z naszych obserwacji wynika, że dotychczas prawa i lewa strona sceny politycznej cyklicznie wymienia się co tydzień pozycją lidera - zarówno wśród najpopularniejszych rolek polityków, jak i partii politycznych.