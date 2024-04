Afryka. Amerykanie ulegli naciskom Nigru. Wycofają żołnierzy

Decyzja USA potwierdza utratę strategicznego przyczółka do prowadzenia operacji wywiadowczych przeciwko grupom zbrojnym w Libii i całym regionie Sahelu. Dzieje się to w czasie, gdy Rosja zwiększa wpływy w Nigrze oraz innych krajach regionu.

Do porozumienia doszło pomiędzy zastępcą sekretarza stanu USA Kurtem Campbellem a premierem junty Ali Mahamanem Lamine Zeine, który odwiedził Stany Zjednoczone, by spotkać się z urzędnikami Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu uzyskania wznowienia pomocy finansowej, zawieszonej od czasu puczu. W najbliższych dniach delegacja USA uda się do stolicy Nigru, Niamey, by zorganizować i przeprowadzić uporządkowane wycofanie wojsk.