- Viktor Orbán powiedział, że jeśli Trump wróci do władzy, nie będzie więcej wojny - przypomniał 2 października. - Viktor Orbán jest silnym i inteligentnym człowiekiem - podkreślił 6 października. - Viktor Orbán jest jednym z najtwardszych przywódców na świecie - zapewnił 10 października.

Wybory w USA. Viktor Orbán poszerza swoje wpływy

Znany ze swojej bliskości z Kremlem Orbán powiedział już, że "otworzy kilka butelek szampana", jeśli Donald Trump powróci do Białego Domu. Węgier jest przekonany, że multimiliarder mógłby przywrócić pokój w Ukrainie "w ciągu 24 godzin".

- Fascynujące jest to, jak Orbánowi udało się wynieść swój kraj do rangi pośrednika między Trumpem a Putinem - zauważa amerykański dziennikarz Jacob Heilbrunn. W lutym opublikował książkę pt.: "America Last. Stuletni romans prawicy z zagranicznymi dyktatorami". Analizuje w niej m.in. powiązania między Orbánem a Trumpem.