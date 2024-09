Ukraina w drugiej połowie lipca wstrzymała dostawy ropy naftowej od rosyjskiego koncernu Łukoil. Decyzja wywołała niezadowolenie w Budapeszcie, a szef resortu spraw zagranicznych Peter Szijjarto twierdził, że decyzja Kijowa doprowadzi do tego, że Węgry "nie będą w stanie wyżywić swojego kraju".

Jak zauważa portal Politico, tak się jednak nie stało . Powołując się na szacunki UE i serwisu analizującego rynek energetyczny Argus Media, wskazano, że do Węgier i na Słowację w sierpniu nie trafiło o wiele mniej ropy niż w poprzednich miesiącach.

Oceniono, że jednym z powodów takiej sytuacji, może być to, że w czasie, gdy koncern Łukoil został zablokowany, inni producenci rosyjskiej ropy nie mają ograniczeń i dalej mogą wysyłać ropę do Ukrainy.

Co więcej, sam Łukoil może sprzedawać ropę na granicy z Ukrainą innemu podmiotowi, który nie został objęty sankcjami. "W razie potrzeby Chorwacja proponuje dostawę swoimi rurociągami" - wskazuje Politico.

Droższe rozwiązania dla Węgier, problemy dla Viktora Orbana

"Haczyk w tym, że wszystkie te rozwiązania są dużo droższe dla Węgier. To przynosi problemy Orbanowi, który wykorzystywał rosyjską zniżkę, by zwiększyć zyski i obniżać krajowe ceny paliw " - zaznaczono.

Dzięki zniżce na rosyjską ropę Węgry mogły cieszyć się jedną z najniższych cen paliw na kontynencie i to w momencie, gdy koszty energii wszędzie rosły. Dodatkowo Budapeszt sprzedawał nadwyżki za granicę, zarabiając na marży.

Mychajło Honczara, szef kijowskiego think tanku CGS Strategy XXI oszacował, że ropa od Łukoilu, która trafiała do Węgier, była tańsza o ok. 20 proc. od ceny rynkowej.