We wtorek podczas konferencji prasowej węgierski polityk szeroko komentował sytuację za naszą wschodnią granicą. Wystąpienie zaczęło się od groźnego incydentu. W pewnym momencie na salę wbiegł człowiek, który oskarżył polityka o zdradę. "Za ile sprzedałeś nasz kraj, panie premierze?" - krzyczał. Mężczyzna został wyprowadzony przez ochronę.

Wojna w Ukrainie. Viktor Orban: Rosja nie zaatakuje Węgier

Podczas briefingu dziennikarze zapytali Viktora Orbana, czy jeśli jego kraj zostanie zaatakowany przez Rosję, to wówczas zrobi to, co zaleca Ukrainie, czyli odda Władimirowi Putinowi część terytorium Węgier.