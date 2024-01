Ułaskawieni po raz drugi. Ruch prezydenta

Zgodnie z art. 139 Konstytucji Prezydent RP ma prawo do zastosowania ułaskawienia wobec osób skazanych wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w zakresie wymierzonej tym wyrokiem kary lub środków karnych . Prawo łaski nie ma zastosowania w przypadku osób skazanych przez Trybunał Stanu. Ułaskawienie polega na całkowitym lub częściowym darowaniu kary. Nie zmienia to jednak treści wyroku sądu i nie podważa winy osoby skazanej. Wyrok uniewinnienia wchodzi jedynie w zakres decyzyjny sądu.

Oficjalna strona internetowa prezydenta informuje, że prawo łaski może być zastosowane także przed uprawomocnieniem się wyroku w postaci tzw. abolicji indywidualnej, do czego ma przekonywać orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego .

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński stwierdził w rozmowie z Polsat News, że ułaskawienie przed uprawomocnieniem się wyroku wiąże się z odebraniem prawa do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy. - Jeżeli prezydent ingeruje w trakcie procesu sądowego, gdy trwa postępowanie i chce ułaskawić oskarżonych to zabiera im prawo do sądu. O tym mówi art. 45 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - zaznaczył sędzia.