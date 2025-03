W niedzielę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, na południowym wschodzie i wschodzie opady chwilami o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma do 10-12 mm, poza tym na ogół do 2-5 mm.

Wysoko w Tatrach opady śniegu i tam przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm.

Temperatura maksymalna od 10 stopni Cna wschodziedo 14 stopni C na zachodzie, chłodniej na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat, od 7 do 9 stopni C.

Wiatr na południu słaby i umiarkowany, na pozostałym obszarze na ogół umiarkowany, nad samym morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. Porywy wiatru w rejonach podgórskich Karpat do 55 km/h, wysoko w górach do 90 km/h. W Tatrach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Burze w Sudetach. IMGW alarmuje

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował w swoich mediach społecznościowych, że wieczorem w Sudetach i lokalnie na Opolszczyźnie mogąwystąpić burze z porywistym wiatrem i opadami deszczu do 5 mm/h.

Jak informuje Instytut, obecność burz będzie związana głównie z przemieszczaniem się komórek znad Czech.

Prognoza burzowa obowiązuje od niedzieli od godz. 8 i potrwa do godz. 20.

Prognoza pogody. Noc z niedzieli na poniedziałek. Dodatnie temperatury

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie i krańcach północnych kraju.

Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie o umiarkowanym natężeniu i tam prognozowana suma do 10 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura minimalna od 3 stopni C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat do 8 stopni C na południu, chłodniej miejscami na Kaszubach - około 1 stopnia C.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie okresami porywisty, lokalnie na Podkarpaciu w porywach do 60 km/h. Wiatr, na południu i wschodzie z kierunków południowych, na pozostałym obszarze z północnych. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 100 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Początek tygodnia z opadami deszczu. Najcieplej na Podkarpaciu

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na północy kraju także z rozpogodzeniami.

Miejscami przelotne opady deszczu, na południu i południowym wschodzie także burze i tam prognozowana suma opadów do 10-12 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm.

Temperatura maksymalna od 6 stopni C nad samym morzem, około 11 stopni C na północy, w centrum kraju oraz w rejonach podgórskich, do 16 stopni C na południowym wschodzie.

Wiatr w północnej części kraju słaby, jedynie na wybrzeżu umiarkowany i okresami porywisty, z kierunków północnych, w południowej połowie na ogół umiarkowany i porywisty, południowo-zachodni. W czasie burz i wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h. W górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

