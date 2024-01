We wtorek wieczorem policja weszła do Pałacu Prezydenckiego , aby zatrzymać przebywających tam polityków PiS Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. Posłanka KO Karolina Pawliczak w rozmowie z Interią stwierdziła, że wtorkowe wydarzenia powinny zakończyć "hucpę polityczną" , organizowaną przez PiS.

Policja w Pałacu Prezydenckim. Poseł PiS: Standardy białoruskie

- Dzisiaj w Polsce nie ma żadnych reguł prawnych, nie jest przestrzegana Konstytucja, nie są przestrzegane żadne zasady. To, co się dzieje w Polsce przybliża nas do satrapów wschodnich. Porównanie do standardów białoruskich i rosyjskich jest absolutnie uzasadnione - powiedział.