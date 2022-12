Z badania przeprowadzonego przez platformę analityczno-badawczą UCE Research, z powodu wysokiej inflacji i pogarszającej się sytuacji gospodarczej 61,4 proc. Polaków zamierza w tym roku zaoszczędzić na prezentach świątecznych dla swoich dzieci - podała niedawno PAP. Niecałe 29 proc. rodziców nie zamierza oszczędzać, a siedem proc. ankietowanych nie potrafi się określić. 2,8 proc. badanych nie zamierza dawać żadnych podarunków.

42,6 proc. badanych zaoszczędzi na prezentach dla swoich dzieci, przeznaczając na nie mniejszy budżet niż w 2021 roku. Wiele osób nie wyobraża sobie jednak oszczędzania na upominkach.

- Dla niektórych święta są tak ważne i chcą je zawsze świętować w taki tradycyjny sposób, że cena nie będzie grała roli - powiedział w rozmowie z Interią Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.



Sprawdziliśmy, jak podchodzą do tego czytelnicy i czytelniczki Interii. W ankietach opublikowanych na naszej stronie zadaliśmy dwa pytania dotyczące zakupu świątecznych prezentów.

Ankieta: Rezygnacja z prezentów świątecznych

45 proc. uczestników i uczestniczek ankiety na pytanie, czy w tym roku rezygnują z kupowania prezentów na święta, odpowiedziało, że tak.

Zdjęcie Zapytaliśmy czytelników o to, czy zrezygnują w tym roku z prezentów / INTERIA.PL

Podobnie jest w rodzinie Michała. - Już w ubiegłym roku, kiedy zaczynało być drogo, zdecydowaliśmy, że ograniczymy prezenty i nie kupujemy "każdy każdemu". Teraz mama, po konsultacjach ze swoją siostrą - czyli moją ciocią - zadecydowała, że Wigilia po raz pierwszy odbędzie się u nas bez rozdawania prezentów - opowiadał Interii mężczyzna.

46 proc. ankietowanych nie zamierza zrezygnować z kupowania prezentów. Dziewięć proc. nie wie, jaką decyzję ostatecznie podejmie. W ankiecie oddano 2003 głosy.

Ankieta: Ile wydamy na świąteczne prezenty

Szalejąca inflacja dotykająca naszych portfeli może także ograniczać fundusze na prezenty świąteczne. Zapytaliśmy czytelników i czytelniczki Interii, ile w sumie zamierzają wydać w tym roku na prezenty.

Dziewięć proc. ankietowanych odpowiedziało, że poniżej 50 zł. Przedział 51-100 zł wskazało sześć proc. Siedem procent - od 101 do 200 zł. Tyle samo wskazało przedział od 201 do 300 zł. 10 proc. zadeklarowało kwotę od 301 do 500 zł. 29 proc. planuje wydać więcej niż 500 zł.

Zdjęcie Ile zamierzamy wydać na świąteczne prezenty? / INTERIA.PL

W ankiecie wzięły udział 5263 osoby.

Prezenty tanie i pożyteczne. Pomysły naszych czytelników

Sposobów na ograniczenie wydatków na prezenty jest wiele. Niektóre osoby po prostu zakładają mniejszy budżet, inni wprowadzają w rodzinach losowania i kupują upominek tylko danej osobie. Jeszcze inni decydują się na własnoręcznie wykonane prezenty.

"No tak, takie czasy, już rok temu było ciężko, a w tym my przeszliśmy w rodzinie na prezenty drobne/diy, więc ja osobiście przygotowuję z pomocą swojej drukarki różne prezenty diy [zrób to sam - red.] (...) Więc ogólnie np. kolaże w antyramach, magnesy, zakładki do książek, stojaczki ze zdjęciami wspólnymi, etc." - napisała jedna z czytelniczek Interii.



Inna podsunęła pomysł, czym można zastąpić rzeczy dawane dzieciom.



"U nas nie ma prezentów. Jeszcze jak wnuki były małe były to jakieś zabawki itd. Teraz wnuki mają 14, 12 i 10 lat i zamiast prezentów wymyślamy z wnukami jakiś cel, który chcieliby zrealizować. W tej chwili jest duża skarbonka i zbieramy na wycieczkę do Warszawy (500 km)" - dodaje kolejna.

Niektórzy zamiast niespodzianek, wolą umówić się na zakup czegoś pożytecznego, tak jak jeden z czytelników Interii: "Z żoną ustaliliśmy, że na święta kupimy sobie ekspres do kawy, aby mieć coś praktycznego. A na jej urodziny, które ma w połowie grudnia, kupię jej kolczyki i kwiaty z poczty kwiatowej".