USA o zawieszeniu broni Izraela z Hezbollahem: Izrael będzie miał prawo do odpowiedzi

- To, co pozostało z Hezbollahu nie będzie mogło ponownie zagrozić bezpieczeństwu Izraela. W ciągu najbliższych 60 dni armia libańska i siły bezpieczeństwa zostaną rozmieszczone tak, aby ponownie przejąć kontrolę nad własnym terytorium - powiedział Biden.

Zapowiedział, że choć USA nie rozmieszczą tam swoich żołnierzy, to wraz z Francją "zapewnią niezbędną pomoc, by sprawić, że umowa zostanie w pełni i skutecznie wdrożona". Biden zaznaczył również, że jeśli Hezbollah ponownego stworzy "bezpośrednie zagrożenie" dla bezpieczeństwa, Izrael będzie miał prawo do odpowiedzi.

Zawieszenie broni Izraela z Hezbollahem. Izraelscy politycy: Historyczny błąd

"To nie jest zawieszenie broni, to powrót do strategii ustępstw, przez co ostatecznie będziemy musieli wrócić do Libanu" - napisał izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben Gwir w mediach społecznościowych, twierdząc, że to "historyczny błąd".