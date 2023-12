Śmierć 14-latki w Andrychowie. Wstępne wyniki sekcji zwłok

- Biegli jako b ezpośrednią przyczynę zgonu wskazali śmierć mózgową . Cechy wychłodzenia zostały przez biegłych zauważone. Nie wskazano, aby przyczyniły się one do śmierci dziecka - dodał.

Jak przekazał rzecznik, są to wstępne wyniki sekcji. - Ostateczne to kwestia kilku, kilkunastu dni - podkreślił. Konieczne jest wykonanie szeregu badań toksykologicznych.

Tragedia w Andrychowie. Nastolatka siedziała pod sklepem, nikt jej nie pomógł

We wtorek 14-latka miała jechać do Kęt, jednak zadzwoniła do swojego ojca, informując go, że źle się czuje i nie ma pojęcia, gdzie jest. Mężczyzna zgłosił na policję zaginięcie nastolatki - dziewczynka nigdy nie dotarła do miejsca docelowego.