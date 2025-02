Kontrola NIK w spółce od "złotych pierogów". Jest zawiadomienie do prokuratury

"Zakres kontroli - prowadzonej przez Delegaturę NIK w Krakowie w okresie od grudnia 2023 r. do czerwca 2024 r. - obejmował dwa obszary: zarządzanie i działalność spółki oraz gospodarowanie przez spółkę mieniem i rozporządzanie środkami finansowymi" - czytamy w komunikacje NIK. Zawiadomienie do prokuratury zostało złożone w poniedziałek.

Co ciekawe, już w marcu 2023 r. krakowska prokuratura wszczęła śledztwo w związku ze spółką Kraków 5020. Śledczy poinformowali wówczas, że chcą sprawdzić, czy utworzenie i działalność spółki nie wyrządziło gminie miejskiej Kraków "szkody majątkowej w wielkich rozmiarach". Chodziło o co najmniej 20 mln zł.

Spółka od drugiej urzędowej telewizji

Dlatego postanowiono zmienić format na bardziej "luźny". Play Kraków News zastąpił trwający blisko godziny program Hello Kraków emitowanym w internecie od poniedziałku do piątku. Nie przyciągnęło to jednak nowej fali widzów. Zdarzały się sytuacje, w których opublikowanego programu nie oglądał nikt przez kilkanaście godzin. Tymczasem tylko w 2022 r. z budżetu miasta w różnych formach przekazano spółce blisko 60 mln złotych.