"Jak starcy z peryferii mają przybyć na czas? Jest uprzejme słowo (w liście Dziekana Kolegium Kardynalskiego) przypominające im, że nie są zobowiązani do uczestnictwa, ale czy mają do tego prawo: tak czy nie?" - pyta 93-letni kardynał Zen.

Purpurat odniósł się do listu kardynała Giovanniego Battisty Re z poniedziałku, w którym wezwał on kardynałów do przybycia do Rzymu na kongregację zaplanowaną już na wtorek o godz. 9.