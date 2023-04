Spółka Kraków 5020 to sztandarowy pomysł władz miasta. Powstała ponad rok temu i miała dbać o promocję i dobry wizerunek Krakowa. Zamiast tego jest jednak litania kontrowersji i prokuratorskie śledztwo. Tylko w zeszłym roku na funkcjonowanie spółki z miejskiego budżetu przekazano 60 mln zł. Mieszkańcy powiedzieli: dość i przygotowali dwa projekty obywatelskich uchwał, nakazujących prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu rozwiązanie instytucji.



Spółka za miliony złotych

- Kosztuje podatników aż sześć milionów złotych miesięcznie. To jest, bagatela, 200 tys. złotych dziennie! W dobie rekordowego deficytu to działanie skrajnie nieodpowiedzialne - mówił niedawno w rozmowie z Interią Maciej Fijak z Akcji Ratunkowej dla Krakowa.



O spółce Kraków 5020 stało się głośno za sprawą drugiej urzędowej telewizji. Ta początkowo nazywała się Play Kraków News i miała pokazywać, w jaki sposób krakowianie pomagają uchodźcom z Ukrainy. Jednak szybko stała się kolejnym kanałem informacyjnym władz miasta. Oglądalność nie była zadowalająca - średnio 40 osób na odcinek. Dlatego postanowiono zmienić format na bardziej "luźny". Play Kraków News zastąpił trwający blisko godziny program Hello Kraków emitowanym w internecie od poniedziałku do piątku. Nie przyciągnęło to jednak nowej fali widzów. Zdarzały się sytuacje, w których opublikowanego programu nie oglądał nikt przez kilkanaście godzin.



Dodatkowo Kraków, któremu brakuje ponad 400 mln zł na funkcjonowanie miejskiej komunikacji, przekazywał ogromne pieniądze spółce. W tamtym roku była to kwota co najmniej 60 mln zł. W tym planowano przelanie blisko 75 mln zł.





Spółka uruchomiła też swój sklep w centrum Krakowa. Utrzymanie pawilonu, w którym się znajduje, kosztuje podatnika 814 tys. zł rocznie.

Dodatkowo pod koniec marca Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w związku z przekazaniem majątku Krakowskiego Biura Festiwalowego spółce Kraków 5020. Śledczy badają, czy nie doszło do wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Chodzi o co najmniej 20 mln zł.

Mieszkańcy i ich projekty

Mieszkańcy już od dłuższego czasu apelowali do prezydenta o rozwiązanie spółki. Kiedy to nie dało żadnego efektu, przygotowali dwa projekty uchwał. Jedną z nich opracowały osoby związane z Akcją Ratunkową dla Krakowa, stowarzyszeniem Ulepszamy Kraków oraz Alternatywa Młodych dla Krakowa. Ten projekt nakazywał prezydentowi podjęcie działań zmierzających do likwidacji spółki.

Drugi dokument przygotował Mateusz Jaśko z "Co jest nie tak z Krakowem". Była to tzw. uchwała twarda, która nakazywała niezwłoczną likwidację spółki. Urzędowy prawnik potwierdził, że jest ona zgoda z przepisami.





Ostatecznie radni przegłosowali oba projekty, a spółka powinna zostać zlikwidowana.

Nie wiadomo, jak teraz zachowa się prezydent Jacek Majchrowski, bo przed głosowaniem mówił, że spółki rozwiązywać nie zamierza. Teraz projekty uchwał może unieważnić jeszcze wojewoda.

