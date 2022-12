W przyszłym tygodniu przedstawiciele spółki Kraków 5020, odpowiedzialni m.in. za stworzenie i funkcjonowanie drugiej urzędowej telewizji, mają ogłosić zmianę formatu programu.

Play Kraków News przestanie być nadawane w obecnej formule. Jego miejsce zajmie Hello Kraków. W nowej konwencji druga urzędowa telewizja ma postawić bardziej na rozrywkę. Będą prezentowane sondy uliczne, rozmowy z zaproszonymi gośćmi czy prognozy pogody nadawane z różnych miejsc miasta. Około 20 minut ma być przeznaczonych na wiadomości z Krakowa i za przygotowanie tego segmentu ma odpowiadać dotychczasowa ekipa tworząca Play Kraków News.

Początkowo urzędnicy i przedstawiciele spółki chcieli stworzyć "telewizję śniadaniową". Ostatecznie uznano jednak, że o poranku nikt programu by nie oglądał, dlatego ten będzie emitowany wieczorem.

Zapytaliśmy przedstawicieli spółki, skąd decyzja o zmianie formatu i nazwy na Hello Kraków. Rzecznik prasowy Filip Szatanik przez blisko tydzień nie znalazł czasu, aby odpowiedzieć na nasze pytania.

Co ciekawe, w ostatnich miesiącach, jak wynika z dokumentacji, którą dysponuje Interia, na promocję telewizji Play Kraków News spółka wydała co najmniej około pół miliona złotych. Nieco ponad 400 tys. zł wydano na promocję w internecie, blisko 29 tys. zł wydano na reklamę na tramwaju MPK, z kolei 9 tys. zł kosztowała reklama na Tauron Arenie Kraków.

Urzędnicy i przedstawiciele spółki już kilka miesięcy temu wiedzieli, że szykują się do zmiany nazwy. Mimo to nadal wydawali pieniądze na promocję starej nazwy. Dlaczego? Na to pytanie również nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Druga urzędowa telewizja. Jest wniosek o 74,7 mln zł z budżetu

Tymczasem na jaw wychodzą nowe fakty. Okazuje się, że urzędnicy w przyszłym roku chcą przekazać 74,7 mln zł spółce Kraków 5020. Wiemy to z pisma podpisanego przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Chodzi o odpowiedź przygotowaną na interpelację radnego Łukasza Maślony. Ten chciał dowidzieć się, ile pieniędzy miasto, w różnych formach, przekazało spółce.

I tak z dokumentu dowiadujemy się, że wydział kultury zawnioskował o ujęcie w przyszłorocznym budżecie 74,7 mln zł. Obecnie trwają prace nad projektem budżetu. Ten został zaprezentowany w środę radnym. Na razie zaplanowano przekazanie spółce w przyszłym roku kwoty 15 mln zł. Prace jednak nadal trwają, a zmiany mogą być w prowadzone w każdej chwili, także w przyszłym roku.

Na jaw wychodzą także inne fakty. Tylko w 2022 r. urząd miasta różnymi sposobami przekazał spółce łącznie 40 mln zł.

Zdjęcie Fragment odpowiedzi na interpelację / INTERIA.PL

Interia od kilku miesięcy opisuje wątpliwości związane z funkcjonowaniem drugiej urzędowej telewizji. Ta powstała tuż po wybuchu wojny w Ukrainie i miała pokazywać, w jaki sposób krakowianie pomagają uchodźcom z Ukrainy. Jednak szybko stała się kolejnym kanałem informacyjnym władz miasta, który kosztuje podatnika miliony złotych. Roczny koszt jej funkcjonowania może wynieść nawet 24,5 mln zł. Z kolei miesięcznie na pensje spółka wydaje ponad 800 tys. zł.

Średnia oglądalność odcinka Play Kraków News wynosi 40 wyświetleń - wynika z oficjalnych informacji od spółki.

