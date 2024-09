W najnowszym sondażu pracowni United Surveys, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski , pierwsze miejsce utrzymuje największa partia koalicji rządzącej - KO z poparciem na poziomie 34,6 proc. To wzrost o 1,6 proc. w stosunku do poprzedniego badania z końca lipca.

Do przetasowań nie dochodzi także na drugim miejscu, które wciąż należy do Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego może jednak pochwalić się największym wzrostem wśród wszystkich ugrupowań wymienionych w badaniu - uzyskuje wynik 32,4 proc., co stanowi wzrost o 4,1 pkt. proc.