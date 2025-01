Nowy nabór wniosków o 800 plus. Spóźnienie oznacza brak wyrównania

Świadczenie wychowawcze 800 plus. Od kiedy nowe wnioski?

Od 1 lutego 2025 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 800 plus . Rzeczone wnioski będą obejmowały nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja kolejnego roku. Osoby, które chcą zapewnić sobie ciągłość wypłat , powinny pamiętać o tym, że nabór kończy się 30 kwietnia .

Co w sytuacji, gdy ktoś przeoczy powyższy termin? W przypadku złożenia wniosku w maju świadczenie zostanie wypłacone dopiero w lipcu, jednak z wyrównaniem za czerwiec. Jeśli ktoś złoży wniosek w czerwcu , to wówczas wypłata 800 plus nastąpi w sierpniu (z wyrównaniem za czerwiec i lipiec).

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 800 plus?

800 plus to nazwa świadczenia wychowawczego, którego celem jest wsparcie rodzin poprzez pomoc w częściowym pokryciu wydatków na wychowanie dzieci. Świadczenie przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia. 800 plus jest przyznawane bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.