Od środy w Polsce trwa rewolucja w mediach publicznych. Do zmian w Telewizji Polskiej oraz Polskiej Agencji Prasowej odniosła się w specjalnym komunikacie Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która monitoruje sytuacje związaną z przestrzeganiem praw człowieka w krajach europejskich.

Na wstępnie podkreślono, że dotychczasowe funkcjonowanie TVP , PR i PAP "w jaskrawy sposób przeczyło temu, czym powinny być media publiczne w demokratycznym państwie prawa", dlatego wymagają one "pilnych i gruntownych reform".

Rewolucja w TVP. Helsińska Fundacja Praw Człowieka krytykuje rząd

"Publiczna telewizja i radio w ewidentny sposób naruszały swój prawny obowiązek oferowania treści cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością. Media te stały się tubą propagandową obozu rządzącego , co w kontekście wyborów potwierdzały między innymi misje obserwacyjne Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE" - czytamy.

Zdaniem HFPC na antenie TVP wielokrotnie pojawiały się materiały "nawołujące do wrogości wobec określonych grup społecznych". Fundacja stwierdziła również, że media publiczne propagowały "mowę nienawiści , między innymi o charakterze ksenofobicznym i homofobicznym". Jednocześnie Fundacja zwróciła uwagę, że w mediach publicznych pracowali ludzie "rzetelnie wykonujący swoje obowiązki" , a mimo to "niejednokrotnie miły miejsce przypadki szykanowania" z nich.

"Media publiczne muszą być niezależne od organów rządowych"

Fundacja przytoczyła zapisy polskiego porządku prawnego, zgodnie z którym obecnie głównym regulatorem mediów publicznych jest Rada Mediów Narodowych. Zaznaczono ponadto, że choć wokół organu pojawiły się wątpliwości konstytucyjne, to przepisy regulujące powoływanie i odwoływanie składów osobowych organów mediów publicznych przez RMN "nie były bezpośrednio przedmiotem kontroli konstytucyjnej Trybunału Konstytucyjnego, ani nie były poddane badaniu, co do zgodności z prawem międzynarodowym lub Konstytucją przez sądy krajowe, Europejski Trybunał Praw Człowieka czy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej".