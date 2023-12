Zmiany w mediach publicznych. "Pracujemy nad nowym porządkiem"

Swoją wypowiedź Grabiec zaczął od przypomnienia, że we wtorek 19 grudnia Sejm przyjął uchwałę ws. "przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej". W jej treści zawarte było stwierdzenie o konieczności jak najszybszego wprowadzenia środków naprawczych , tj. przywrócenie praworządności i zapewnienie obywatelom dostępu do rzetelnej informacji - powiedział szef kancelarii Donalda Tuska .

Zmiany w mediach publicznych. Jan Grabiec wskazuje na "agresywnych" polityków PiS

W środę rano nowo mianowani przewodniczący rady nadzorczej i prezes TVP przyszli do siedziby stacji, by porozmawiać z Przemysławem Herburtem, który na mocy decyzji dotychczasowego prezesa sprawował tymczasowo jego obowiązki. Według relacji Grabca Herburt przyjął do wiadomości decyzję rady nadzorczej i zaproponował spotkanie nowego zarządu z pracownikami TVP. Do spotkania jednak nie doszło.