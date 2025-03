Chcieli poddać premiera impeachmentowi. Trybunał Konstytucyjny zdecydował

Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej odrzucił wniosek Zgromadzenia Narodowego o impeachment premiera Han Duk So po tym, jak uznał, że działania polityka nie stanowią wystarczającej podstawy do usunięcia go ze stanowiska. Oznacza to, że Han powróci do służby państwowej, w tym na stanowisko pełniącego obowiązki głowy państwa. Wkrótce z kolei TK ma podjąć decyzję ws. oskarżonego o zamach stanu prezydenta Jun Suk Jeola.