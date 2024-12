Ziobro grzmiał w programie na żywo. "Mówię to z pełną odpowiedzialnością"

Polityk pytany o to, kiedy Romanowski wróci do Polski z Węgier odparł, że w momencie, kiedy zostaną spełnione warunki oraz kiedy " zostanie przywrócone legalne działanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, których w drodze przestępstwa legalności pozbawił Donald Tusk i Adam Bodnar ".

Sprawa Marcina Romanowskiego. Ziobro: W Polsce jest zamach stanu

- Mówię to z pełną odpowiedzialnością po przemyśleniu tej sprawy - w Polsce jest zamach stanu na podstawowe działania organów wymiaru sprawiedliwości dokonywany przez ludzi, którzy trzymają w ręku władzę wykonawczą. Paraliżują sądownictwo wtedy, kiedy jest dla nich niewygodne, paraliżują prokuraturę, blokują działalność legalnego prokuratora krajowego, paraliżują działania prezydenta - wymieniał Ziobro.

Z kolei pytany o to, czy wiedział, kiedy Romanowski opuści kraj, były minister sprawiedliwości podkreślił, że nie wiedział, a "minister sam podjął taką decyzję i w pełni ją rozumie i popiera jego działania ".

- To nie jest normalny kraj , w którym władza wykonawcza blokuje działania organów najważniejszych sądów w państwie (...) Mamy uzurpatora w Prokuraturze Krajowej, który nadzoruje śledztwo ws. pana Romanowskiego i wykonuje polityczne polecenia pana (Donalda - red.) Tuska i (Adama - red.) Bodnara, które nie mają nic wspólnego z prawem - ocenił Ziobro.

Marcin Romanowski z azylem na Węgrzech. Przeszukano klasztor dominikanów

W ubiegłym tygodniu Romanowski znalazł się na Węgrzech, gdzie przyznano mu azyl, a Budapeszt stwierdził, że polityk nie może liczyć na sprawiedliwy proces w naszym kraju. Kilka dni później poseł przedstawił kilka warunków w liście otwartym do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. Podkreślał, że jeśli zostaną one spełnione, wróci do Polski.