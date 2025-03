Na oficjalnej stronie MEN poinformowano o jednej godzinie tygodniowo nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej , dla klas IV-VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych (liceum, technikum). Wśród 11 działów tematycznych znajdziemy: wartości i postawy, odżywianie, profilaktykę uzależnień oraz zdrowie psychiczne i seksualne. MEN podało, że zasady organizacji tych lekcji będą "analogiczne do przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie".

Drugim przedmiotem będzie edukacja obywatelska . Ministerstwo podkreśliło, że głównym celem tego przedmiotu jest "przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego zaangażowania obywatelskiego w społeczeństwie demokratycznym ".

Zdaniem resortu przedmiot będzie "budował i wzmacniał postawy patriotyczne młodych ludzi oparte na poczuciu tożsamości i dumie z przynależności do wspólnoty , troski o małą i dużą Ojczyznę , poczuciu odpowiedzialności za jej kształt". Wskazano także, iż przedmiot ma kształtować otwartość i szacunek względem innych, empatię i solidarność z innymi oraz zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego .

Resort edukacji poinformował, że jeszcze w marcu zostanie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102).

Zgodnie z projektowanym rozporządzeniem kwalifikacje do nauczania edukacji zdrowotnej będą posiadali także: nauczyciele biologii, przyrody, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie oraz nauczyciele psycholodzy, osoby, które ukończyły studia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, albo studia w zakresie zdrowia publicznego i posiadają przygotowanie pedagogiczne. Przyjęto również, że zajęcia z przedmiotu edukacja zdrowotna będą mogły być prowadzone przez zespół dwóch lub więcej ww. nauczycieli.