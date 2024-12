Jednak kilka godzin przed ujawnieniem tej informacji śledczy decydują się na ruch, który może budzić zdziwienie opinii publicznej. Okazuje się, że tego samego dnia mundurowi z Komendy Stołecznej Policji przeszukali miejsce, gdzie rzekomo miał się ukrywać polityk PiS. To klasztor dominikanów w Lublinie. Jak ustaliła Interia, duchowni byli zszokowani.

Przeor lubelskich dominikanów: Policjanci nie byli agresywni

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że do przeszukania w klasztorze doszło tuż po godz. 15. Mundurowi realizujący polecenie śledczych przedstawili duchownym odpowiednie dokumenty oraz wylegitymowali się. Nie mieli mundurów, kamer ani broni, chociaż byli zamaskowani i robili fotografie telefonami komórkowymi.

- Zachowywali się kulturalnie, nie byli agresywni, potrafili uszanować miejsce, do którego przyszli - przyznaje ojciec Pawlina, który nie ma pretensji do policjantów. Nie ukrywa jednak zastrzeżeń w stosunku do prokuratury.