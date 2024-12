Zaskakujący list Romanowskiego do Bodnara. "Zgadzam się z Panem"

Poszukiwany przez polskie służby Marcin Romanowski napisał list otwarty do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara. "Zgadzam się z Panem, że prawo musi być równe dla wszystkich. Dla każdego rozumnego człowieka liczą się jednak nie tyle słowa, co czyny, które je potwierdzają" - napisał, zamieszczając listę punktów, których realizacja sprawić ma, że "w ciągu sześciu godzin wróci do kraju".