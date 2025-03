Gdyby wybory do Sejmu i Senatu odbyły się w najbliższą niedzielę, chęć wzięcia w nich udziału zadeklarowało 86 proc. ankietowanych. "W ostatnich tygodniach utrzymuje się bardzo wysoki poziom zainteresowania uczestnictwem w wyborach parlamentarnych" - oceniło Centrum Badania Opinii Społecznej.

Co z poparciem dla poszczególnych partii politycznych? Pierwsze miejsce w sondażu zajęła Koalicja Obywatelska , na którą zagłosowałoby 34 proc. ankietowanych. To dokładnie tyle samo, ile w analogicznym badaniu z lutego.

Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość . Na partię Jarosława Kaczyńskiego głos swój oddałoby 26 proc. respondentów, co oznacza spadek o 3 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja , którą w sondażu poparło 18 proc. wyborców. To o 1 pkt proc. więcej niż w ostatnim sondażu z połowy lutego.

Poparcie na poziomie 4 proc. - niegwarantujące wejścia do Sejmu - zanotowały Lewica (spadek o 2 pkt proc.) i Trzecia Droga (tutaj próg jest jeszcze wyższy, bo dla koalicji wynosi on 8 proc.). Dla ugrupowania z lewej strony sceny politycznej to najsłabszy wynik od ostatnich wyborów parlamentarnych.