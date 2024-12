Służby weszły do klasztoru dominikanów w Lublinie krótko po ucieczce Marcina Romanowskiego na Węgry. "Zależy nam na poznaniu racji, które skłoniły prokuraturę i policję do przeszukania klasztoru" - czytamy w komunikacie Prowincji w sprawie ostatnich wydarzeń. Duchowni podkreślili, że przeszukanie było "bolesnym i niezrozumiałym dla nich zdarzeniem". Wskazali też na wątpliwości co do zasadności przeprowadzenia akcji.