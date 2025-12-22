W skrócie Wigilia 2025 roku przyniesie lokalne opady śniegu, które mogą nadać świętom zimowy charakter.

Tuż przed Bożym Narodzeniem nastąpi gwałtowne ochłodzenie oraz dwucyfrowe mrozy w nocy.

W świąteczne dni opadów śniegu nie będzie – pogoda będzie słoneczna i mroźna, a na większe opady trzeba będzie poczekać do końca weekendu.

Od początku grudnia bezskutecznie czekamy na nadejście zimy. Miesiąc jest wyjątkowo ciepły, a śniegu na nizinach nie ma w ogóle. Wkrótce jednak sytuacja szybko się zmieni. Zacznie się od mocnego ochłodzenia - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Śnieg poprószy tylko lokalnie.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025: Wigilia miejscami biała

Cały czas jest dość ciepło, jak na tę porę roku, ale od środy poczujemy napływ chłodniejszego powietrza. Tego dnia będzie od zera czterech stopni powyżej zera, a na północnym wschodzie panować będzie lekki mróz. Noc będzie już zimna: na Suwalszczyźnie temperatury spadną do nawet -10 stopni Celsjusza.

Bardziej zimowych warunków możemy się spodziewać w Wigilię. Tego dnia będzie zimno nie tylko w nocy, lecz również w ciągu dnia. 24 grudnia będzie od -5 stopni na wschodzie do zera na zachodzie oraz nad morzem. Na terenach podgórskich Karpat będzie najchłodniej: do -6 stopni Celsjusza.

Choć zimna, Wigilia będzie pogodnym i słonecznym dniem. W większości kraju nie będzie padać, jednak na południu pojawi się więcej chmur i tam będzie można się cieszyć opadami śniegu. Nie będą one zbyt intensywne, ale dadzą lokalnie namiastkę białych świąt.

Prognoza na Boże Narodzenie. 25 grudnia słoneczny i spokojny

Może się okazać, że śnieg w Wigilię będzie jedynym tego typu zjawiskiem w najbliższym czasie. Świąteczne dni zapowiadają się na spokojne, choć zimne.

25 grudnia będzie słonecznie i bezchmurnie. Nieco zachmurzyć się może miejscami na północy, jednak nawet tam nie powinno padać. Pierwszy dzień świąt będzie mroźny: w większości kraju będzie od -5 do zera stopni. Tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej może być do jednego stopnia ciepła.

Wyraźna ujemna anomalia temperatury będzie miała miejsce od Wigilii i utrzyma się przez całe święta WXCharts materiał zewnętrzny

W nocy znowu możemy się spodziewać dwucyfrowych mrozów, sięgających miejscami -10 st. C.

Dwucyfrowy mróz w nocy. Boże Narodzenie z łagodną aurą do końca

Spokojna i słoneczna aura utrzyma się również drugiego dnia świąt. 26 grudnia niebo będzie przeważnie przejrzyste, a trochę więcej chmur pojawi się na wschodzie. Synoptycy IMGW nigdzie nie przewidują jednak żadnych opadów, w tym śniegu.

Ochłodzenie nieco złagodnieje i termometry pokażą przeważnie od -2 do dwóch stopni powyżej zera. Mimo wszystko w nocy cały czas będzie bardzo zimno: w kotlinach Karpackich nawet do około -11 stopni, zaś w pozostałych miejscach od -9 do -4 st. C.

W święta Bożego Narodzenia noce będą bardzo mroźne: miejscami na południu po zmroku będzie nawet -11 stopni WXCharts materiał zewnętrzny

Przez całe święta wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie powinien zbytnio obniżać temperatury odczuwalnej.

Na większe opady, głównie deszczu ze śniegiem i śniegu, trzeba będzie poczekać. Pogorszenia pogody specjaliści spodziewają się pod koniec weekendu. Wówczas nad Polskę nadciągnie więcej chmur i mieszane opady spodziewane są głównie na północy i południowym wschodzie.

