Zima zdąży idealnie na święta. Śnieg popada tylko jednego dnia

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Boże Narodzenie 2025 roku może mieć zimową otoczkę. Prosto do naszego kraju zmierza potężne ochłodzenie, które rozpocznie się w Wigilię. Nocą pojawią się dwucyfrowe mrozy, a ujemne temperatury będą nam towarzyszyć również w świąteczne dni. Pojawia się też szansa na lokalne opady śniegu, jednak tylko 24 grudnia. Na większe opady trzeba będzie poczekać do weekendu.

Rynekt miejski z choinką świąteczną otoczony licznymi straganami i tłumem spacerujących ludzi, po lewej stronie graficznie dodana mapa pogodowa Europy z zaznaczonymi głównymi miastami.
Od Wigilii w Polsce odczujemy znaczne ochłodzenie. Boże Narodzenie będzie chłodnym okresem, choć 25 i 26 grudnia na opady śniegu raczej nie ma co liczyćWojciech Habdas/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Wigilia 2025 roku przyniesie lokalne opady śniegu, które mogą nadać świętom zimowy charakter.
  • Tuż przed Bożym Narodzeniem nastąpi gwałtowne ochłodzenie oraz dwucyfrowe mrozy w nocy.
  • W świąteczne dni opadów śniegu nie będzie – pogoda będzie słoneczna i mroźna, a na większe opady trzeba będzie poczekać do końca weekendu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Od początku grudnia bezskutecznie czekamy na nadejście zimy. Miesiąc jest wyjątkowo ciepły, a śniegu na nizinach nie ma w ogóle. Wkrótce jednak sytuacja szybko się zmieni. Zacznie się od mocnego ochłodzenia - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Śnieg poprószy tylko lokalnie.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda na Boże Narodzenie 2025: Wigilia miejscami biała

Cały czas jest dość ciepło, jak na tę porę roku, ale od środy poczujemy napływ chłodniejszego powietrza. Tego dnia będzie od zera czterech stopni powyżej zera, a na północnym wschodzie panować będzie lekki mróz. Noc będzie już zimna: na Suwalszczyźnie temperatury spadną do nawet -10 stopni Celsjusza.

Bardziej zimowych warunków możemy się spodziewać w Wigilię. Tego dnia będzie zimno nie tylko w nocy, lecz również w ciągu dnia. 24 grudnia będzie od -5 stopni na wschodzie do zera na zachodzie oraz nad morzem. Na terenach podgórskich Karpat będzie najchłodniej: do -6 stopni Celsjusza.

Choć zimna, Wigilia będzie pogodnym i słonecznym dniem. W większości kraju nie będzie padać, jednak na południu pojawi się więcej chmur i tam będzie można się cieszyć opadami śniegu. Nie będą one zbyt intensywne, ale dadzą lokalnie namiastkę białych świąt.

Zobacz również:

Święta przynieść mają zmianę w pogodzie
Polska

To ostatnie takie dni. Święta przyniosą zmianę w pogodzie

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Prognoza na Boże Narodzenie. 25 grudnia słoneczny i spokojny

    Może się okazać, że śnieg w Wigilię będzie jedynym tego typu zjawiskiem w najbliższym czasie. Świąteczne dni zapowiadają się na spokojne, choć zimne.

    25 grudnia będzie słonecznie i bezchmurnie. Nieco zachmurzyć się może miejscami na północy, jednak nawet tam nie powinno padać. Pierwszy dzień świąt będzie mroźny: w większości kraju będzie od -5 do zera stopni. Tylko w rejonie Zatoki Gdańskiej może być do jednego stopnia ciepła.

    Mapa Europy z nałożonymi kolorami reprezentującymi anomalię temperatury w okresie zimowym. Widoczne duże różnice temperatur – cieplejsze od normy obszary zaznaczone pomarańczowym i czerwonym kolorem, chłodniejsze niebieskim. Wskazane główne miasta, gra...
    Wyraźna ujemna anomalia temperatury będzie miała miejsce od Wigilii i utrzyma się przez całe świętaWXChartsmateriał zewnętrzny

    W nocy znowu możemy się spodziewać dwucyfrowych mrozów, sięgających miejscami -10 st. C.

    Zobacz również:

    Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia
    Polska

    Nachodzi uderzenie mrozu. Wyraźna zmiana zaraz przed świętami

    Mateusz Balcerek
    Mateusz Balcerek

      Dwucyfrowy mróz w nocy. Boże Narodzenie z łagodną aurą do końca

      Spokojna i słoneczna aura utrzyma się również drugiego dnia świąt. 26 grudnia niebo będzie przeważnie przejrzyste, a trochę więcej chmur pojawi się na wschodzie. Synoptycy IMGW nigdzie nie przewidują jednak żadnych opadów, w tym śniegu.

      Ochłodzenie nieco złagodnieje i termometry pokażą przeważnie od -2 do dwóch stopni powyżej zera. Mimo wszystko w nocy cały czas będzie bardzo zimno: w kotlinach Karpackich nawet do około -11 stopni, zaś w pozostałych miejscach od -9 do -4 st. C.

      Mapa prognozy temperatury maksymalnej dla Polski i okolicznych krajów, z zaznaczonymi wartościami liczbowymi temperatury w stopniach Celsjusza na różnych obszarach oraz kolorowym gradientem ukazującym rozkład temperatur.
      W święta Bożego Narodzenia noce będą bardzo mroźne: miejscami na południu po zmroku będzie nawet -11 stopniWXChartsmateriał zewnętrzny

      Przez całe święta wiatr będzie słaby i umiarkowany, więc nie powinien zbytnio obniżać temperatury odczuwalnej.

      Na większe opady, głównie deszczu ze śniegiem i śniegu, trzeba będzie poczekać. Pogorszenia pogody specjaliści spodziewają się pod koniec weekendu. Wówczas nad Polskę nadciągnie więcej chmur i mieszane opady spodziewane są głównie na północy i południowym wschodzie.

      Zobacz również:

      Pierwsza część grudnia zapowiada się na wyjątkowo ciepłą. Miejscami będzie nawet o około pięć stopni. Na ochłodzenie poczekamy do drugiej połowy miesiąca
      Polska

      Grudzień pełen anomalii. Większa zmiana nastąpi tuż przed świętami

      Jakub Wojciechowski
      Jakub Wojciechowski

      -----

      "Gość Wydarzeń": Prof. Andrzej Fal o rozszerzeniu prohibicjiPolsat News

      Najnowsze