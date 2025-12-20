Nachodzi uderzenie mrozu. Wyraźna zmiana zaraz przed świętami

Mateusz Balcerek

Oprac.: Mateusz Balcerek

Synoptycy przewidują, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia upłynął pod znakiem mrozów - wynika z najnowszych prognoz IMGW. Zimowa aura ma się utrzymać aż do Nowego Roku. Czekać nas będą też opady śniegu.

Mapa Polski z prognozą minimalnych temperatur powietrza na kolejne dni grudnia, prezentująca wartości temperatury na tle poszczególnych województw w formie diagramów, z przewagą kolorów zielonych i niebieskich oznaczających niskie temperatury.
Prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia IMGW | AnadoluGetty Images

  • Synoptycy IMGW zapowiadają radykalną zmianę - zaraz przed świętami nadejdą mrozy.
  • Jak wskazują prognozy, temperatura spaść może kilkanaście kresek poniżej zera.
  • Zapowiadane są także opady śniegu.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że przed świętami nastąpi wyraźna zmiana pogody.

W poniedziałek miejscami na północy, wschodzie i południu możliwe będą przelotne opady śniegu, na południu początkowo słabego deszczu lub mżawki. Temperatura wyniesie od -2 do 5 stopni Celsjusza.

We wtorek temperatury spadną. -8 stopni C pojawi się na termometrach na północnym wschodzie, przez -2 do -4 C w centrum kraju, po 4 stopnie C na zachodzie.

Prawdziwy mróz przyjdzie do Polski w wigilię Bożego Narodzenia. W większości kraju notowane będą jedynie ujemne temperatury od -9 stopni C do -1 stopnia C . Na południu Polski w górach możliwe śnieżyce oraz zamiecie śnieżne.

Prognoza pogoda na święta. Ujemne temperatury na terenie prawie całej Polski

W Boże Narodzenie praktycznie w całym kraju panować będzie mróz. Minimalna temperatura powietrza wyniesie od -10 stopni C do -6 C. W trakcie dnia maksymalnie -1 stopień C.

Zestawienie map z prognozą maksymalnych temperatur powietrza dla Polski na wybrane dni grudnia, każda mapa zawiera liczby oznaczające temperatury w wybranych lokalizacjach oraz kolorystyczne zróżnicowanie wskazujące zakresy temperatur.
Maksymalna temperatura powietrza - prognoza od 21 do 30 grudniaIMGWmateriały prasowe

W drugi dzień świąt wciąż w przeważającej części minusowe wartości na termometrach. Minimalnie -9 stopni C na wschodzie po 2 stopnie C na wybrzeżu w najcieplejszym momencie dnia.

Seria map Polski ilustrująca prognozowane minimalne temperatury powietrza w różnych regionach kraju na kolejne dni pod koniec grudnia. Każda mapa opatrzona datą i ukazuje rozkład temperatur od minus 15 do około zera stopni Celsjusza przy użyciu kolorow...
Minimalna temperatura powietrza - prognoza od 21 grudnia do 30 grudniaIMGWmateriały prasowe

W kolejnych dniach również utrzymywać będą się temperatury minusowe bądź oscylujące wokół 0 stopni. W najcieplejszym monecie dnia - jak wynika z prognoz IMGW - do 4 stopni C.

Jak wynika z prognozy numerycznej IMGW na 10 dni bardziej odczuwalne opady śniegu pojawią się w całej Polsce pod koniec roku, biały puch padać będzie także w sylwestra.

