Nachodzi uderzenie mrozu. Wyraźna zmiana zaraz przed świętami
Synoptycy przewidują, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia upłynął pod znakiem mrozów - wynika z najnowszych prognoz IMGW. Zimowa aura ma się utrzymać aż do Nowego Roku. Czekać nas będą też opady śniegu.
W skrócie
- Synoptycy IMGW zapowiadają radykalną zmianę - zaraz przed świętami nadejdą mrozy.
- Jak wskazują prognozy, temperatura spaść może kilkanaście kresek poniżej zera.
- Zapowiadane są także opady śniegu.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają, że przed świętami nastąpi wyraźna zmiana pogody.
W poniedziałek miejscami na północy, wschodzie i południu możliwe będą przelotne opady śniegu, na południu początkowo słabego deszczu lub mżawki. Temperatura wyniesie od -2 do 5 stopni Celsjusza.
We wtorek temperatury spadną. -8 stopni C pojawi się na termometrach na północnym wschodzie, przez -2 do -4 C w centrum kraju, po 4 stopnie C na zachodzie.
Prawdziwy mróz przyjdzie do Polski w wigilię Bożego Narodzenia. W większości kraju notowane będą jedynie ujemne temperatury od -9 stopni C do -1 stopnia C . Na południu Polski w górach możliwe śnieżyce oraz zamiecie śnieżne.
Prognoza pogoda na święta. Ujemne temperatury na terenie prawie całej Polski
W Boże Narodzenie praktycznie w całym kraju panować będzie mróz. Minimalna temperatura powietrza wyniesie od -10 stopni C do -6 C. W trakcie dnia maksymalnie -1 stopień C.
W drugi dzień świąt wciąż w przeważającej części minusowe wartości na termometrach. Minimalnie -9 stopni C na wschodzie po 2 stopnie C na wybrzeżu w najcieplejszym momencie dnia.
W kolejnych dniach również utrzymywać będą się temperatury minusowe bądź oscylujące wokół 0 stopni. W najcieplejszym monecie dnia - jak wynika z prognoz IMGW - do 4 stopni C.
Jak wynika z prognozy numerycznej IMGW na 10 dni bardziej odczuwalne opady śniegu pojawią się w całej Polsce pod koniec roku, biały puch padać będzie także w sylwestra.
