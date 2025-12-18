Jeszcze nie wszystko stracone. Pojawiła się szansa na białe święta

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Nie powinniśmy całkowicie porzucać nadziei na śnieg i mróz w Boże Narodzenie. Potwierdzają się doniesienia o ochłodzeniu, które dotrze do Polski w tym czasie. Temperatury wyraźnie spadną i nawet w ciągu dnia mogą być ujemne. Jest też szansa na różne opady, między innymi białego puchu. Mogą one nastąpić w Wigilię.

Kolorowa mapa pogodowa Europy Wschodniej połączona z widokiem oświetlonego lodowiska na tle zabytkowych kamienic udekorowanych świątecznymi iluminacjami.
Najnowsza prognoza pogody na Boże Narodzenie nie wyklucza opadów śniegu i chłodniejszej auryMateusz Skwarczek/Agencja Wyborcza.pl/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prognozy na Boże Narodzenie wskazują na możliwość wystąpienia śniegu, jednak raczej nie powinniśmy się nastawiać na to, że jego warstwa długo poleży na ziemi.
  • W Wigilię nie można wykluczyć opadów śniegu, a pierwszego dnia świąt może nastąpić wyraźne ochłodzenie.
  • Drugi dzień świąt przyniesie podział pogodowy: na północy będzie cieplej i deszczowo, na południu zimniej. Potem znowu się ociepli.
Kolejne prognozy pogody na Boże Narodzenie przynoszą zaskakujące wyniki. Do tej pory szanse na białe święta były niewielkie, jednak teraz pojawia się szansa na opady białego puchu - wynika z nowych wyliczeń synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nawet jeśli śniegu trochę napada, to długo on nie poleży.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. W Wigilię rozpocznie się chłodniejszy epizod

Od początku grudnia jest zdecydowanie cieplej niż zwykle o tej porze roku. Z dostępnych do tej pory prognoz wynikało jednak, że tuż przed świętami fala ciepła powinna opaść. Nowe pomiary to potwierdzają.

Wiele wskazuje na to, że w Wigilię temperatury będą wyraźnie niższe od panujących obecnie. Najzimniej w ciągu dnia będzie na północnym wschodzie: około zera. Miejscami na ternach podgórskich możliwy będzie lokalny mróz do -2 st. C. Najcieplej będzie na południu i zachodzie: do 2-3 stopni.

Prognoza maksymalnych temperatur powietrza w Polsce na kolejne dni grudnia, przedstawiona w formie map dla poszczególnych dni tygodnia z wyraźnie oznaczonymi wartościami liczbowymi w różnych regionach kraju.
Wraz z nadejściem świąt Bożego Narodzenia możemy się spodziewać wyraźnego ochłodzenia. Może potrwać do końca świątIMGW materiał zewnętrzny

24 grudnia będzie pochmurnym dniem, z opadami śniegu na północy oraz deszczu ze śniegiem na południu. Tylko na północnym zachodzie możliwe będą większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia - tam nie powinno padać. Miejscami na Wybrzeżu powieje mocniejszy wiatr, osiągający w porywach do 55 km/h.

Kolorowa mapa Polski z zaznaczonymi granicami państw oraz większymi miastami, prezentująca prognozowaną intensywność opadów, zachmurzenie oraz ciśnienie atmosferyczne na określony dzień. Różne odcienie fioletu i niebieskiego ilustrują strefy opadów, sz...
Lokalne opady śniegu w Wigilię nie są wykluczone. Dzień będzie pochmurny, a miejscami zapanuje lekki mrózWXChartsmateriał zewnętrzny

Kolejne świąteczne dni przyniosą dalsze zmiany w pogodzie, niekoniecznie związane z nadejściem kalendarzowej zimy.

    25 grudnia z mocnym ochłodzeniem. Zima może dotrzeć na Boże Narodzenie

    Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia może być znacznie spokojniejszy od Wigilii. Tym razem bowiem opadów powinno być mniej i raczej ograniczą się one do rejonu Mazowsza - tam może spaść śnieg. W reszcie kraju jednak powinno być spokojnie.

    25 grudnia zapowiada się na wyraźnie chłodniejszy od Wigilii. Tym razem w praktycznie całym kraju będzie koło zera lub nawet zapanuje lekki mróz, głównie we wschodniej połowie Polski. Niewykluczone, że lokalnie w tym czasie utrzyma się cienka warstwa śniegu.

    Mapa Polski zabarwiona według prognozowanych temperatur na różnych obszarach, odcienie niebieskiego wskazują niższe wartości, a zieleni wyższe. Miasta oraz granice państw są zaznaczone dla lepszej orientacji. Skala wartości temperatur znajduje się na d...
    Pierwszy dzień świąt może być chłodny, a miejscami na terenach podgórskich i na północnym wschodzie nawet mroźnyWXChartsmateriał zewnętrzny

    Choć ten chłodniejszy epizod może dawać nadzieję na bardziej zimowe święta, w kolejnym dniu sytuacja może się skomplikować.

      Boże Narodzenie nie będzie zimowe do końca. Zmiana na północy

      Jeśli sprawdzą się obecne prognozy IMGW, to drugiego dnia świąt pogoda wyraźnie podzieli nasz kraj na zimowe południe i wyraźnie cieplejszą północ.

      W rejonie Pomorza oraz Warmii i Maur będzie najcieplej i tam synoptycy spodziewają się od 3 do nawet 5 stopni. Z kolei na południu i w centrum wciąż będzie zimno, również w ciągu dnia: do -1, -2 st. C.

      Kolorowa mapa Europy ilustrująca anomalię temperatury powietrza na poziomie 850 hPa względem średniej z lat 1991-2020, z wyraźnie zaznaczonymi obszarami cieplejszymi i chłodniejszymi oraz granicami państw.
      Anomalia temperatur może objąć Polskę w Wigilię i utrzymać się do drugiego dnia świątWXChartsmateriał zewnętrzny

      26 grudnia w większości kraju będzie suchy, a na północ przyniesie bardziej jesienną aurę - w tej części kraju popada deszcz, w rejonie Podlasia deszcz ze śniegiem, a na sam śnieg mogą liczyć mieszkańcy części Pomorza Zachodniego.

      Mapa Polski z prognozą rodzaju opadów atmosferycznych na kolejne dni grudnia, pokazująca rozmieszczenie deszczu, śniegu oraz mieszanki deszczu i śniegu w różnych regionach kraju przy użyciu kolorowych kropek.
      Opady śniegu pod koniec świąt nie są całkowicie wykluczone, jednak mogą wystąpić tylko lokalnie na północy - prognozuje IMGWIMGW materiał zewnętrzny

      Wraz ze świętami chłodniejszy okres powinien się skończyć. Tuż po nich można się spodziewać kolejnego ocieplenia - prognozują synoptycy. Możliwe, że temperatury w całym kraju za dnia znowu wzrosną powyżej zera.

      Warto podkreślić, że prognozy na święta mogą się jeszcze zmienić. Kolejne dni przyniosą dokładniejsze przewidywania na ten okres.

