W skrócie Prognozy na Boże Narodzenie dają szansę na białe święta, głównie dzięki ochłodzeniu tuż przed Wigilią.

W Wigilię oraz w pierwszy dzień świąt może popadać śnieg, wtedy będzie też najchłodniej. Śnieg na nizinach jednak się nie utrzyma.

Drugiego dnia świąt temperatura wzrośnie, a pogoda stanie się spokojniejsza.

Do świąt Bożego Narodzenia został niecały tydzień i o pogodzie na ten czas wiemy coraz więcej. Okazuje się, że mamy w tym roku szanse na białe święta - wynika z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie powinniśmy się jednak nastawiać na to, że warstwa białego puchu na nizinach utrzyma się zbyt długo.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Wigilia z zimowymi akcentami

Od początku grudnia zimowej aury nie doświadczyliśmy ani razu. Tak będzie co najmniej do końca tego tygodnia: najbliższe dni dalej będą ciepłe, z dodatnimi temperaturami w całym kraju. Sytuacja zmieni się tuż przed świętami, bo właśnie wtedy do Polski dotrze znaczne ochłodzenie.

W okolicach Wigilii skończy się też łagodna aura w pogodzie. 24 grudnia będzie pochmurnym dniem, z opadami śniegu, a na południu kraju również deszczu ze śniegiem. Nie będą to zbyt intensywne opady i na nizinach nie utworzą one warstwy, jednak pozwolą poczuć namiastkę kalendarzowej zimy.

Zimowa aura dotrze do Polski idealnie na Boże Narodzenie - wynika z prognoz IMGW. Wigilia miejscami może być śnieżna IMGW materiał zewnętrzny

Wraz z bardziej zimowymi opadami odczujemy spadek temperatur. W ciągu dnia będzie od -1 do 3 stopni, a najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju.

Bardziej wymagających warunków można się spodziewać miejscami na Wybrzeżu, gdzie powieje mocniejszy wiatr, osiągający do 55 km/h i obniżający odczuwalną temperaturę.

To będzie początek większych zmian w pogodzie. Kolejny dzień przyniesie jeszcze większe ochłodzenie.

Boże Narodzenie z postępującą zmianą. 25 grudnia mniej opadów

Fala zimnego powietrza w pierwszy dzień świąt rozleje się na całą Polskę. Po zimnej nocy, podczas której mróz miejscami na północnym wschodzie sięgnie około -7 stopni, przyjdzie chłodny dzień.

25 grudnia w zdecydowanej większości regionów będzie mroźnie: od -2 do -1 st. C. Nieco cieplej będzie jedynie miejscami na północy, gdzie za dnia można liczyć na maksymalnie trzy stopnie powyżej zera.

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia może się okazać wyraźnie chłodniejszy od Wigilii, jednak opady śniegu nie będą zbyt duże IMGW materiał zewnętrzny

W porównaniu z Wigilią aura się poprawi i zrobi się bardziej pogodnie. Mimo wszystko cały czas możliwe będą przelotne, symboliczne opady śniegu. Wiatr tym razem będzie słaby praktycznie wszędzie.

Zima nie utrzyma się przez całe święta. Boże Narodzenie z ociepleniem na koniec

Pogoda nie na długo utrzyma zimowy kurs. Jeszcze przed końcem świąt zacznie się zmieniać i znowu przyniesie do Polski cieplejsze powietrze. Zmianę poczujemy drugiego dnia świąt, który może się zdecydowanie różnić od poprzedniego.

W piątek będzie nieco cieplej, a delikatny mróz może wystąpić jedynie lokalnie w Małopolsce i Ziemi Świętokrzyskiej. W pozostałych rejonach Polski będzie od zera do kilku stopni ciepła.

Drugiego dnia świąt najchłodniej może być na południowych krańcach Polski. W pozostałych miejscach zrobi się cieplej WXCharts materiał zewnętrzny

26 grudnia raczej nie powinniśmy się spodziewać opadów śniegu. Będzie raczej spokojnie i sucho.

Najbliższe dni przyniosą bardziej szczegółowe prognozy na okres świąteczny, więc warto śledzić kolejne komunikaty pogodowe.

