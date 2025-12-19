Śnieg i ochłodzenie coraz bliżej. Znamy nową prognozę na Boże Narodzenie

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Nie zawiodą się ci, którzy mieli nadzieję na białe święta. W Boże Narodzenie spadnie śnieg, choć nie będzie go zbyt dużo. Nadejście zimy odczujemy w całym kraju i w wielu miejscach mroźnie zrobi się również w ciągu dnia. Pogoda nie będzie stabilna i zmieni się jeszcze w trakcie świąt. Z czasem do Polski znowu napłynie cieplejsze powietrze.

Miasto po zmroku z neonowym oświetleniem i delikatną mgłą, po prawej stronie fragment mapy Europy Środkowej z zaznaczonymi temperaturami powietrza, pokazujący prognozę pogody dla Polski i sąsiednich krajów.
Tegoroczne Boże Narodzenie może przynieść opady śniegu i mróz. Nadejście zimy odczujemy w WigilięTomasz Stańczak/Agencja Wyborcza.pl/IMGWmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Prognozy na Boże Narodzenie dają szansę na białe święta, głównie dzięki ochłodzeniu tuż przed Wigilią.
  • W Wigilię oraz w pierwszy dzień świąt może popadać śnieg, wtedy będzie też najchłodniej. Śnieg na nizinach jednak się nie utrzyma.
  • Drugiego dnia świąt temperatura wzrośnie, a pogoda stanie się spokojniejsza.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do świąt Bożego Narodzenia został niecały tydzień i o pogodzie na ten czas wiemy coraz więcej. Okazuje się, że mamy w tym roku szanse na białe święta - wynika z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Nie powinniśmy się jednak nastawiać na to, że warstwa białego puchu na nizinach utrzyma się zbyt długo.

Słońce czy deszcz? Sprawdź najlepsze prognozy dla swojego regionu na Pogoda Interia

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Wigilia z zimowymi akcentami

Od początku grudnia zimowej aury nie doświadczyliśmy ani razu. Tak będzie co najmniej do końca tego tygodnia: najbliższe dni dalej będą ciepłe, z dodatnimi temperaturami w całym kraju. Sytuacja zmieni się tuż przed świętami, bo właśnie wtedy do Polski dotrze znaczne ochłodzenie.

W okolicach Wigilii skończy się też łagodna aura w pogodzie. 24 grudnia będzie pochmurnym dniem, z opadami śniegu, a na południu kraju również deszczu ze śniegiem. Nie będą to zbyt intensywne opady i na nizinach nie utworzą one warstwy, jednak pozwolą poczuć namiastkę kalendarzowej zimy.

Mapy Polski z prognozą maksymalnej temperatury powietrza na każdy dzień tygodnia, prezentujące wartości temperatur w stopniach Celsjusza dla różnych regionów kraju w dniach 19–28 grudnia 2025 roku. Kolory i liczby wskazują przewidywane temperatury maks...
Zimowa aura dotrze do Polski idealnie na Boże Narodzenie - wynika z prognoz IMGW. Wigilia miejscami może być śnieżnaIMGW materiał zewnętrzny

Wraz z bardziej zimowymi opadami odczujemy spadek temperatur. W ciągu dnia będzie od -1 do 3 stopni, a najchłodniej będzie na północnym wschodzie kraju.

Bardziej wymagających warunków można się spodziewać miejscami na Wybrzeżu, gdzie powieje mocniejszy wiatr, osiągający do 55 km/h i obniżający odczuwalną temperaturę.

To będzie początek większych zmian w pogodzie. Kolejny dzień przyniesie jeszcze większe ochłodzenie.

Zobacz również:

Najnowsza prognoza pogody na Boże Narodzenie nie wyklucza opadów śniegu i chłodniejszej aury
Polska

Jeszcze nie wszystko stracone. Pojawiła się szansa na białe święta

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Boże Narodzenie z postępującą zmianą. 25 grudnia mniej opadów

    Fala zimnego powietrza w pierwszy dzień świąt rozleje się na całą Polskę. Po zimnej nocy, podczas której mróz miejscami na północnym wschodzie sięgnie około -7 stopni, przyjdzie chłodny dzień.

    25 grudnia w zdecydowanej większości regionów będzie mroźnie: od -2 do -1 st. C. Nieco cieplej będzie jedynie miejscami na północy, gdzie za dnia można liczyć na maksymalnie trzy stopnie powyżej zera.

    Kolorowa mapa Europy prezentująca prognozowane maksymalne temperatury powietrza dla 25 grudnia, ukazująca wyraźne różnice temperatur między zachodnią a wschodnią częścią kontynentu, z legendą temperaturową oraz oznaczeniem granic państw.
    Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia może się okazać wyraźnie chłodniejszy od Wigilii, jednak opady śniegu nie będą zbyt dużeIMGW materiał zewnętrzny

    W porównaniu z Wigilią aura się poprawi i zrobi się bardziej pogodnie. Mimo wszystko cały czas możliwe będą przelotne, symboliczne opady śniegu. Wiatr tym razem będzie słaby praktycznie wszędzie.

    Zobacz również:

    Zacznie się ochładzać niedługo przed Bożym Narodzeniem. Strefa mrozu zacznie się rozszerzać na więcej regionów, ale opady śniegu mogą być symboliczne
    Polska

    Ochłodzenie zmierza prosto do Polski. Wiemy, czy zdąży przed świętami

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

      Zima nie utrzyma się przez całe święta. Boże Narodzenie z ociepleniem na koniec

      Pogoda nie na długo utrzyma zimowy kurs. Jeszcze przed końcem świąt zacznie się zmieniać i znowu przyniesie do Polski cieplejsze powietrze. Zmianę poczujemy drugiego dnia świąt, który może się zdecydowanie różnić od poprzedniego.

      W piątek będzie nieco cieplej, a delikatny mróz może wystąpić jedynie lokalnie w Małopolsce i Ziemi Świętokrzyskiej. W pozostałych rejonach Polski będzie od zera do kilku stopni ciepła.

      Mapa prognozy temperatur dla Polski z podziałem na regiony, kolorowe oznaczenia temperatur w skali barwnej, oznaczone główne miasta i granice państw, podpisy temperatur przy dolnej krawędzi.
      Drugiego dnia świąt najchłodniej może być na południowych krańcach Polski. W pozostałych miejscach zrobi się cieplejWXChartsmateriał zewnętrzny

      26 grudnia raczej nie powinniśmy się spodziewać opadów śniegu. Będzie raczej spokojnie i sucho.

      Najbliższe dni przyniosą bardziej szczegółowe prognozy na okres świąteczny, więc warto śledzić kolejne komunikaty pogodowe.

      Zobacz również:

      Jaka pogoda na ferie zimowe 2026?
      Ciekawostki

      Ferie zimowe 2026 ze śniegiem? IMGW pokazał prognozę długoterminową

      Tomasz Kromp
      Tomasz Kromp

      -----

      Nowe weta prezydenta. Czarzasty w "Graffiti": Specjalizuje się w destrukcjiPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze