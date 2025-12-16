W skrócie Do Polski zbliża się ochłodzenie, które dotrze tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Największe spadki temperatur prognozowane są na północy i wschodzie kraju, gdzie mróz może utrzymać się także w dzień.

Szanse na opady śniegu na święta są niewielkie, choć lokalnie możliwe będą mieszane opady, głównie w górach.

Coraz wyraźniej rysuje się ochłodzenie, które dotrze do Polski niedługo przed Bożym Narodzeniem. Choć na początku świąt w dużej części kraju temperatury będą dodatnie, pojawią się też mrozy, które utrzymają się również w ciągu dnia - prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Opady śniegu wciąż stoją pod znakiem zapytania, choć nie można ich wykluczyć.

Pogoda na Boże Narodzenie 2025. Ochłodzenie coraz bliżej

Grudzień od samego początku jest cieplejszy od średniej wieloletniej. Nie licząc nocnych mrozów praktycznie nie mieliśmy do czynienia z zimowymi zjawiskami, a śnieg padał tylko lokalnie, w dodatku praktycznie tylko w górach.

W najbliższym czasie pogoda się nie zmieni. Do końca tygodnia będzie ciepło, z dodatnimi temperaturami w całej Polsce. W piątek miejscami na zachodzie będzie nawet 8-9 stopni, co stanowi sporą anomalię jak na tę porę roku.

Na większe zmiany poczekamy do połowy przyszłego tygodnia. Wówczas będzie kilka stopni ciepła, a na północnym wschodzie temperatury zbliżą się do zera. Stopniowo będzie się robić coraz chłodniej i możliwe że w Wigilię na Suwalszczyźnie i Podlasiu nawet za dnia będzie panować lekki mróz.

Wraz z nadejściem Bożego Narodzenia możemy się spodziewać wyraźnego ochłodzenia. Mrozy zapanują nawet w ciągu dnia IMGW materiał zewnętrzny

Same święta Bożego Narodzenia mogą się okazać jeszcze chłodniejsze. Według najnowszej prognozy IMGW pierwszy dzień świąt przyniesie spadki temperatur w kolejnych regionach Polski. Mrozów sięgających -3,-2 stopni Celsjusza można się będzie spodziewać na północy i wschodzie. W reszcie Polski będzie koło zera lub najwyżej jeden stopień ciepła.

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia może być mroźny w wielu miejscach, przede wszystkim na północy i wschodzie WXCharts materiał zewnętrzny

Takie zbliżone do grudniowej średniej temperatury mogą dawać nadzieję na powrót prawdziwej zimy, w dodatku niemal idealnie na święta. Jeśli chodzi o opady sytuacja nie jest jednak tak oczywista.

Czy będzie śnieg na Boże Narodzenie? Wciąż nie mamy stuprocentowej pewności

Obecnie aura jest spokojna i sucha, praktycznie bez opadów. Pod koniec tygodnia jednak możemy się spodziewać przelotnego deszczu, przede wszystkim na północy Polski, a z czasem również w innych rejonach.

Możliwe, że mieszane opady deszczu ze śniegiem pojawią się na początku przyszłego tygodnia, najpierw w centrum, a z czasem również miejscami na wschodzie, północy i południu. Niewykluczone nawet, że lokalnie nad morzem tuż przed Bożym Narodzeniem popada sam śnieg. Będą to jednak raczej słabe opady i na utrzymanie się białego puchu na nizinach praktycznie nie ma szans.

Mieszane opady deszczu ze śniegiem i śniegu powinny wrócić w przyszłym tygodniu. W okresie świątecznym raczej nie będą zbyt intensywne, jeśli w ogóle wystąpią IMGW materiał zewnętrzny

Podczas Wigilii i pierwszego dnia świąt śniegu trudno jednak oczekiwać. Obecnie synoptycy nie przewidują w tym okresie znaczniejszych opadów. W Wigilię lokalnie może popadać deszcz ze śniegiem, a dzień później miejscami w górach sam śnieg.

Powinniśmy się jednak nastawić na to, że w zdecydowanej większości kraju, przynajmniej na początku, trudno będzie liczyć na białe święta. Wciąż są to jednak wstępne prognozy, które mogą się jeszcze zmienić, wraz z napływem nowszych danych.

